　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

近日陝西一名小學生要參加學校的廚藝大賽，孩子父親特地幫他準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片曝光後，卻遭不少網友質疑家長在炫富。（圖／翻攝海報新聞）

▲近日陝西一名小學生要參加學校的廚藝大賽，孩子父親特地幫他準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片曝光後，卻遭不少網友質疑家長在炫富。（圖／翻攝海報新聞）

圖文／CTWANT

近日陝西一名小學生要參加學校的廚藝大賽，孩子父親特地幫他準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片曝光後，卻遭不少網友質疑家長在炫富。對此，家長也做出回應了。

綜合陸媒報導，近日陝西西安一名男童要參加學校的廚藝大賽，準備參賽的菜餚為「太陽花帝王蟹蒸蛋」，孩子父親蘇先生特意準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片一發布，引起不少網友質疑，家長是否在炫富？

對此，蘇先生表示自己在家中從未嬌生慣養孩子，讓孩子做飯主要是為了培養獨立性格，且當天購買帝王蟹價格不是特別貴，有活動時價格也就1000左右（人民幣，約新台幣4416元）；他也透露家裡日常生活就是這樣，孩子在家也會幫父母分擔家務，照顧弟弟。對於負面評論，自己也沒法左右他人的思想，自己也不是故意炫富。

消息曝光後，不少網友表示「家裡本來條件就好，這是他家的日常，這沒毛病啊」、「自己賺的錢不能給自己的家人隨便花，又沒花他人的錢」、「不太喜歡炫富兩個字，人家有實力，別酸了好吧」、「家裡有條件，花自己的錢為啥還不能燒了」、「家庭條件好，不代表就會炫富，反而很多裝面子的喜歡那樣」。

延伸閱讀
嗨買「鬼滅同款」隱形眼鏡！她砸1800元大踩雷　一試戴氣炸：完全看不到路
孫安佐聚餐帶女友見爸媽　麻姬兔甜喊：我會一直在他身邊
男子手抱紙箱「佯稱遭資遣」接受訪問　推特員工傻眼馬斯克卻「十分賞識」

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的
獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！　「砂石車被土石推走」
宜蘭縣議員候選人「疑太陽會要角」掃黑被捕　搜出槍、百發子彈
沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了
鄭家純「保留原本姓氏」！　嫁到日本仍拿台灣護照：1126回去
TOYOTA「暢銷神車」將停產！台灣原廠證實了
快訊／國1「又走山」砂土下滑　砂石車險被埋沒
年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷想哭！男友震驚不信　醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

海峽兩岸新媒體產業發展研討雲交流

BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

投資醫院賠慘！股東崩潰喊「讓你付出代價」　下秒開車撞死董事長

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

她第一次去梨泰院就遇死劫！　5歲兒還不知「媽媽已經不在了」

鄭州富士康封了！所在航空港區「全域靜默7天」　居民足不出戶

上海華為被封控！深夜轉運畫面曝　官方回應：暫停非必要流動

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」　媽嚇得冷汗直流

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢　陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

海峽兩岸新媒體產業發展研討雲交流

BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

投資醫院賠慘！股東崩潰喊「讓你付出代價」　下秒開車撞死董事長

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

她第一次去梨泰院就遇死劫！　5歲兒還不知「媽媽已經不在了」

鄭州富士康封了！所在航空港區「全域靜默7天」　居民足不出戶

上海華為被封控！深夜轉運畫面曝　官方回應：暫停非必要流動

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」　媽嚇得冷汗直流

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢　陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的

業務員「有血尿」！醫檢查：整個膀胱要切掉　1身分養出腫瘤

獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！聽到巨響　「砂石車被土石推走」

南韓傳出下屆「駐台代表」將由前參謀總長出任　考量東亞情勢變化

小六親戚問「XD是什麼？」她爆衝擊　網狂列1排：即時通回憶啊

宜蘭縣議員候選人魯秀傑「疑太陽會要角」掃黑被捕　搜出槍、百發子彈

Volvo「新旗艦電動休旅」再釋預告　0.29超低風阻不輸美式跑車

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

大陸熱門新聞

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

鄭州富士康封了！航空港區「全域靜態管理」7天

鄭州富士康員工大逃疫　驚動省長親自調度指揮

她第一次去梨泰院就慘死！5歲兒還不知情

鄭州富士康否認園區有人身亡：惡意剪輯已報警

富士康員工揭7人宿舍剩1個　揭留下原因

女星核酸站穿睡衣熱舞！網：好尷尬

武漢江岸區靜默管理5天　深夜湧車潮逃離畫面曝

22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」 醫生勸：這地方千萬別亂按

停不進車格！她「推」車入庫

2歲童將被捲入車底　她飛撲救命失左臂

3歲女兒指牆上風景畫說「孩子」　媽冷汗直流

BMW妹攔車借錢　駕駛見1幕秒同意

11歲變成90cm折疊人！他熬5次碎骨手術被掰開

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面