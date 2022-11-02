參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

▲近日陝西一名小學生要參加學校的廚藝大賽，孩子父親特地幫他準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片曝光後，卻遭不少網友質疑家長在炫富。（圖／翻攝海報新聞）

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近日陝西一名小學生要參加學校的廚藝大賽，孩子父親特地幫他準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片曝光後，卻遭不少網友質疑家長在炫富。對此，家長也做出回應了。

綜合陸媒報導，近日陝西西安一名男童要參加學校的廚藝大賽，準備參賽的菜餚為「太陽花帝王蟹蒸蛋」，孩子父親蘇先生特意準備了帝王蟹供孩子參賽做飯，沒想到影片一發布，引起不少網友質疑，家長是否在炫富？

對此，蘇先生表示自己在家中從未嬌生慣養孩子，讓孩子做飯主要是為了培養獨立性格，且當天購買帝王蟹價格不是特別貴，有活動時價格也就1000左右（人民幣，約新台幣4416元）；他也透露家裡日常生活就是這樣，孩子在家也會幫父母分擔家務，照顧弟弟。對於負面評論，自己也沒法左右他人的思想，自己也不是故意炫富。

消息曝光後，不少網友表示「家裡本來條件就好，這是他家的日常，這沒毛病啊」、「自己賺的錢不能給自己的家人隨便花，又沒花他人的錢」、「不太喜歡炫富兩個字，人家有實力，別酸了好吧」、「家裡有條件，花自己的錢為啥還不能燒了」、「家庭條件好，不代表就會炫富，反而很多裝面子的喜歡那樣」。

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