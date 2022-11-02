專家分析MIS-C確診數低估！羅一鈞：通報條件其實蠻寬鬆的

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

有公衛學者認為，實際染疫數及MIS-C人數應更高，不排除有低通報情形，甚至可能和實際通報數差了近100萬。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診MIS-C可能需要1～2個月觀察，且目前在MIS-C通報條件事實上也蠻寬鬆的，都按照臨床醫師診斷。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今分析兒童、青少年確診和MIS-C狀況。他表示，台灣兒童青少年人口總數約350萬人，根據Omicron感染模式，推估真正感染人數有240萬人，與實際通報數差了近100萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若將這240萬人依疫苗接種與否劃分，已施打2劑疫苗的兒童、青少年，約有17人會感染MIS-C；未施打2劑疫苗的，則約236人感染MIS-C，共計253人，但目前實際通報僅163人，陳秀熙認為，這中間可能有被低通報的狀況

羅一鈞則表示，從確診到出現MIS-C可能需要1～2個月的時間來觀察，先前也有長達10幾周才出現的，後續要看這波確診小朋友未來一～三個月中，有沒有MIS-C通報情形，現在講低估應該是太早一點。

羅一鈞說，目前在通報MIS-C部分條件蠻寬鬆的，都是按照臨床醫師診斷判斷，一般兒科醫師也有反映在通報時候，疑似腸胃炎或疑似其他病毒感染，還是會通報，目前通報沒有太多黑數情形，不過這不是強制非要通報的病症，針對沒有通報部分也沒有處罰規定。