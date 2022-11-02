　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

已故畫家陳進115歲冥誕　Google首頁致敬「台灣女子學畫第一人」

▲▼台灣第一位學畫女子陳進115歲冥誕，Google首頁以塗鴉致敬。（圖／取自Google）

▲台灣首位學畫女子陳進115歲冥誕，Google首頁以塗鴉致敬。（圖／取自Google）

文／中央社

今天是陳進115歲冥誕，Google首頁以塗鴉（Google Doodle）向這位「台灣女子學畫第一人」致敬。陳進為台灣知名前輩女性畫家之一，細膩筆觸與真摯的情感，無不使人深深著迷。

Google塗鴉經常因節日或時事推出不同塗鴉，今天以典雅的畫風跟溫暖的時代感吸引Google使用者目光。陳進是台灣女子學畫的第一人，也是台灣最早獲得認可的女畫家之一，她的畫作曾入選首屆台灣美術展覽會，是入選台展東洋畫92位畫家中的3位台灣人之一，被稱作「台展三少年」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳進的畫作以細膩、柔美見長，描繪主題包括台灣摩登女子的日常生活風貌、花卉、風景等，被後世譽為「閨秀畫家的代表性人物」。

陳進出生於新竹香山的仕紳家庭，父親曾任香山區長、莊長，捐出別墅「靜山居」設立香山公學校。陳進求學時期就讀「台灣公立台北女子高等普通學校」，今台北市立中山女子高級中學，在學校中受到美術教師鄉原古統的啟蒙，隨後父母也接受鄉原的建議讓陳進赴日深造。

▲▼已故女畫家陳進。（圖／取自國立台灣美術館網站）

▲已故女畫家陳進。（圖／取自國立台灣美術館網站）

1927年，陳進以「姿」、「罌粟」及「朝」共3幅作品入選台灣美術展覽會（台展）東洋畫部，與林玉山、郭雪湖2位台灣畫家合稱「台展三少年」，其餘入選者皆為日籍畫家。後來陳進的作品連續10年入選台展，之後直接被列為推薦級「無鑑查畫家」的最高榮譽。

1940年，台陽美術協會新設東洋畫部，陳進與郭雪湖、林玉山等加入，隔年以「早春郊外」參展第7屆台陽美展。1945年，陳進自日本返台，1946年擔任第1屆台灣省全省美術展覽會審查委員，也經常舉辦個展與畫會，相當活躍。

1986年6月，台北市立美術館舉辦「當代名家展 陳進八十回顧展」，陳進展出80件作品。1987年，與林玉山、郭雪湖在東之畫廊舉行「台展三少年特展」。1989年6月，應國立歷史博物館邀請，陳進與林玉山、陳慧坤舉辦3人聯展。

1996年陳進獲頒行政院文化獎，隔年捐出「行政院文化獎」獎金60萬元及個人積蓄40萬元，合計100萬元為獎學基金，設立「陳進藝術文化獎」，以基金孳息所得每年發放獎助學金，鼓勵膠彩畫創作。1998年病逝，享耆壽91歲。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／26男女被囚淡水大樓5坪房！　天天遭凌虐菸燙身體
馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！　各界湧入FB致意：真
超商「雙11」開跑了！大轉盤抽免費咖啡　豪送14台機車
大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！　昏迷→死亡僅2hrs
獨／確診者5+0！　隔離縮短為5天、快篩陰可解隔
梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來！完整影片
漫威男星兒癌逝得年25歲！　暴瘦27公斤死在家人懷抱中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

LIVE／確診者隔離縮短為5天　王必勝最新說明

台科大58教授入選全球頂尖科學家　台灣技職校院第一

板塊擠壓也不會遠離中國！台灣會「從蕃薯變香蕉」更彎、更瘦長

獨／確診者5+0獲共識！專家會議建議：隔離縮短為5天、快篩陰可解隔

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷想哭！男友震驚不信　醫解答

中油大林廠爆炸事故調查明出爐　陳其邁重話：依報告決定行政處分

已故畫家陳進115歲冥誕　Google首頁致敬「台灣女子學畫第一人」

高端補件審查拖過選舉？薛瑞元：無法確定「避免影響委員判斷」

高雄內惟藝術中心試營運　美術館轉向　內惟人享好禮

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

LIVE／確診者隔離縮短為5天　王必勝最新說明

台科大58教授入選全球頂尖科學家　台灣技職校院第一

板塊擠壓也不會遠離中國！台灣會「從蕃薯變香蕉」更彎、更瘦長

獨／確診者5+0獲共識！專家會議建議：隔離縮短為5天、快篩陰可解隔

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷想哭！男友震驚不信　醫解答

中油大林廠爆炸事故調查明出爐　陳其邁重話：依報告決定行政處分

已故畫家陳進115歲冥誕　Google首頁致敬「台灣女子學畫第一人」

高端補件審查拖過選舉？薛瑞元：無法確定「避免影響委員判斷」

高雄內惟藝術中心試營運　美術館轉向　內惟人享好禮

13歲小女友胸前種1顆草莓...莽男下場慘　罰款18萬否則服刑6月

柯文哲喊「坐1望2」　林錫耀大膽預言：可能1席都沒有

鳳梨女友「差很多舊照起底」！認了唯一動刀部位：都以為我去大改

拋「新竹換台北」掀黨內戰火！趙少康改口：北市民眾黨沒啥可給國民黨

台積電上漲3.5元至395！　台股漲62點收最高13100

遠傳攜手英特爾締結5G姊妹實驗室　領先部署前瞻網路發展

張韶涵18年愛犬離世　處理後事收「一串數字」衝擊：為我的自私慚愧

買1送1爽吃！肯德基「雙11限定優惠」一次看　炸雞蛋撻桶下殺54折

台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

防汛道路易成交安與治安死角　雲林縣議員蔡岳儒：社區安全阮來顧

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

生活熱門新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

快訊／國1汐止走山封閉　今早上班紫爆畫面曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

周末冷空氣＋雨彈齊轟　放晴時間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面