已故畫家陳進115歲冥誕　Google首頁致敬「台灣女子學畫第一人」

▲台灣首位學畫女子陳進115歲冥誕，Google首頁以塗鴉致敬。（圖／取自Google）



文／中央社

今天是陳進115歲冥誕，Google首頁以塗鴉（Google Doodle）向這位「台灣女子學畫第一人」致敬。陳進為台灣知名前輩女性畫家之一，細膩筆觸與真摯的情感，無不使人深深著迷。

Google塗鴉經常因節日或時事推出不同塗鴉，今天以典雅的畫風跟溫暖的時代感吸引Google使用者目光。陳進是台灣女子學畫的第一人，也是台灣最早獲得認可的女畫家之一，她的畫作曾入選首屆台灣美術展覽會，是入選台展東洋畫92位畫家中的3位台灣人之一，被稱作「台展三少年」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳進的畫作以細膩、柔美見長，描繪主題包括台灣摩登女子的日常生活風貌、花卉、風景等，被後世譽為「閨秀畫家的代表性人物」。

陳進出生於新竹香山的仕紳家庭，父親曾任香山區長、莊長，捐出別墅「靜山居」設立香山公學校。陳進求學時期就讀「台灣公立台北女子高等普通學校」，今台北市立中山女子高級中學，在學校中受到美術教師鄉原古統的啟蒙，隨後父母也接受鄉原的建議讓陳進赴日深造。

▲已故女畫家陳進。（圖／取自國立台灣美術館網站）



1927年，陳進以「姿」、「罌粟」及「朝」共3幅作品入選台灣美術展覽會（台展）東洋畫部，與林玉山、郭雪湖2位台灣畫家合稱「台展三少年」，其餘入選者皆為日籍畫家。後來陳進的作品連續10年入選台展，之後直接被列為推薦級「無鑑查畫家」的最高榮譽。

1940年，台陽美術協會新設東洋畫部，陳進與郭雪湖、林玉山等加入，隔年以「早春郊外」參展第7屆台陽美展。1945年，陳進自日本返台，1946年擔任第1屆台灣省全省美術展覽會審查委員，也經常舉辦個展與畫會，相當活躍。

1986年6月，台北市立美術館舉辦「當代名家展 陳進八十回顧展」，陳進展出80件作品。1987年，與林玉山、郭雪湖在東之畫廊舉行「台展三少年特展」。1989年6月，應國立歷史博物館邀請，陳進與林玉山、陳慧坤舉辦3人聯展。

1996年陳進獲頒行政院文化獎，隔年捐出「行政院文化獎」獎金60萬元及個人積蓄40萬元，合計100萬元為獎學基金，設立「陳進藝術文化獎」，以基金孳息所得每年發放獎助學金，鼓勵膠彩畫創作。1998年病逝，享耆壽91歲。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！