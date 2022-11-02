錢存入銀行就沒動過！15年後存款餘額「讓她驚呆了」

▲金額竟然變少了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

一般而言，就算銀行的利息再低，你只要存錢的時間久了，存摺內的餘額還是會因為利息因素慢慢增加。而目前大陸就傳出一起消息，有女子意外發現自己遺忘了15年的銀行存摺，拿去銀行刷摺後，發現帳戶內原本存有的人民幣202元（折合新台幣約892元），在15年後餘額反而只剩下人民幣88.72元（折合新台幣約392元），如此結果簡直是讓人看傻眼。

根據陸媒報導指出，近期居住在江蘇省杭州蕭山的金姓女子，意外的在家中找到一本15年前的開戶存摺，存摺上還記錄著當年存下的人民幣202元。而這筆意外之財雖然不多，但也讓金女好奇「經過15年後，這些錢能變多少呢？」於是金女就帶著存摺到銀行來進行刷摺查看。

沒想到這一刷，結果卻是出乎金女的意料之外，因為實際刷下來之後，這個帳戶內的餘額不僅沒有增加，反而只剩下人民幣88.72元，這一結果反而是讓金女看傻了眼。

最後在銀行工作人的解釋下，金女這才曉得，原來銀行在對於低於人民幣500元的存款帳戶，每個季度都會收取人民幣3元的帳管費用。而金女的帳戶就是在這樣的情況下一直被扣除帳管費用，所以最後才只剩下88.72元。經過這起事件後，金女也苦笑表示「既然還有錢，那就花吧，不要想太多」。

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