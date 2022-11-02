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國小兒出櫃「想當女的那個」　媽心疼：這條路會比較辛苦

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

第20屆台灣同志遊行在上周六（29日）結束，引起不少話題。一名母親表示，她就讀國小低年級的兒子對她出櫃了，讓她不知所措，並向其他同志朋友求助，「我要如何陪孩子成長，並給予愛的教養？」

該名母親昨（1）日在Dcard發文表示，兒子說他的同學肉肉圓圓的、脖子短短的好可愛，「他是個暖男，想被他保護，所以很喜歡他」，還不斷送同學飛吻，原PO問兒子，「女生不可愛嗎？」兒子則回說，女生太軟弱了，肉肉的男生才能保護他，長大想跟同學結婚，他「想當女的那個」。

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原PO對於兒子突然出櫃不知所措，才上網向其他同志朋友求助，「我要如何陪孩子成長，並給予愛的教養」，她又擔心兒子在這條路會比較辛苦，遭遇到歧視或不被接受。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲兒子在國小低年級就向她出櫃。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，兒子在幼稚園時喜歡女生，後來她有天和兒子說愛不分性別，能陪伴你愛著你的我都接受，之後兒子就變得特別喜歡男生，對女生完全沒興趣了，「本來還擔心不想跟媳婦同住，現在變成我可能會有兩個兒子了」。

不少網友留言建議，「我覺得就點一下表示這條路可能不好走並表達支持、妳會陪著他就可以了，家人的支持能成為他的勇敢」、「不論他喜歡的性別是什麼，教導他的方式可以用不分別，不分別是男是女，都一樣用平常心看待」、「以現在的社會風氣，其實同志並不會特別辛苦，至少我是沒有被歧視的經歷，所以還請阿姨不用太煩惱」，也有人說，「看到這篇文很感動，一路上的阻礙太多了，但至少媽媽不是其中一個」、「很羨慕您兒子有這種開明的媽媽」。

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