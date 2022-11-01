每月10萬包養！酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

▲二房東清理廠房，卻驚見塑膠桶子掉出一條手臂嚇得報警，才讓桶屍案曝光。（圖／CTWANT提供）

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台中桶屍案震驚社會，目前死者經DNA鑑定確認是理K紅牌蔡女（33歲）失蹤3年的陳姓男友，蔡女涉案的程度再度升高，可能會被檢方聲押。其實，桶屍案疑點重重，包括蔡女為何以自己名義租廠房存屍而非棄置山區，又為何不付租金以致曝光，警方正進一步調查釐清。

無獨有偶，去年10月彰化埔鹽也有一起流水屍案，一名23歲酒店妹被富商男友包養「月拿10萬」，卻因覬覦男友存款，「全家總動員」設局殺害，在其前胸後背綁上石頭棄屍，盜領470萬，最後民眾發現水流屍，全案才曝光。

▲2019年3月間陳男和女友蔡女入住台中七期汽車旅館後，隔天隨即人間蒸發，陳男家屬報警尋人時，曾懷疑「蔡女下毒殺害」。（圖／CTWANT提供）

回顧桶屍案案情，蔡女和陳姓男友2019年3月4日入住七期汽車旅館，隔天陳男家屬發現他未歸、也聯繫不上，懷疑他「被消失」，著急報警，由於陳男失蹤前精神不濟、身體出現異狀，當時家屬即向警方表示「懷疑蔡女可能下毒」。不過，警方找到蔡女，她表示當天早上自已先離開，不清楚後來發生甚麼事，以致該起失蹤案斷了線索，陳男也音訊杳然。

日前台中神岡工廠因為二房東在清理廠房時意外發現桶屍，一名男子被包裹在塑膠袋和床包內，再以水泥封進塑膠桶，由於死亡時間超過2年，屍體已呈現蠟化，面容難以辨認，也採不到指紋，僅知身高約163至170公分，背部有模糊刺青，手上戴著一隻黑色手錶。

另外，警方查出承租廠房的酒店妹，赫然就是男友人間蒸發的蔡女，檢方訊後也將蔡女列為被告，懷疑她與死者有重大關聯，不排除有其他共犯，而存放桶屍的廠房也非第一現場，而死者經DNA鑑定確認是蔡女失蹤3年的陳姓男友。

去年10月發生在彰化的一起水流屍案也同樣震驚社會。台中桶屍案與去年彰化縣埔鹽流水屍案有諸多巧合，兩案被發現的時間都在10月下旬，而女主角都是在八大行業打滾的女子。

23歲面貌姣好的酒店妹林姝妤，得知包養她的張姓富商男友帳戶裡有鉅款，竟夥同父母與弟弟「全家總動員」殺害男友，再盜領男友的存款470萬元，今年3月檢方將林女一家4人依《強盜殺人》等罪嫌起訴。經查，林姓一家人趁著張男陪同林女回老家探視，先讓張男喝下有安眠藥的飲料將他迷昏勒斃，接著將他頭腳兩處包上黑色塑膠袋、身上綁上2塊40公斤大石塊後棄屍東螺溪，林家眾人都被檢方求處重刑。

▲去年10月彰化縣發生酒店妹「全家總動員」設局殺害富商男友，民眾發現水流屍才讓案件曝光。（圖／CTWANT提供）

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