快訊／朴子蒜頭大橋幹道2車對撞　2駕駛送醫1人意識模糊

▲嘉義蒜頭大橋車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣朴子市及六腳鄉交界處朴子大橋發生兩車互撞車禍意外，現場救出兩車駕駛均送醫，詳細肇事原因警方調查中。
消防局表示，31日15時20分受理朴子市縣道157線蒜頭大橋附近車禍案件，人車15時29分到達後回報，現場為自小客車與貨車發生車禍，總計造成2人受傷，其中自小客車傷者戴姓民眾(男性、54歲)頭部有撕裂傷、意識模糊，另貨車傷者侯姓民眾(男性、36歲)左小腿撕裂傷、臉部擦傷、意識清楚，2名傷者均送往長庚醫院救治。
▲嘉義蒜頭大橋車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣朴子市及六腳鄉交界處朴子大橋發生兩車互撞車禍意外，現場救出兩車駕駛均送醫，詳細肇事原因警方調查中。
消防局表示，31日15時20分受理朴子市縣道157線蒜頭大橋附近車禍案件，人車15時29分到達後回報，現場為自小客車與貨車發生車禍，總計造成2人受傷，其中自小客車傷者戴姓民眾(男性、54歲)頭部有撕裂傷、意識模糊，另貨車傷者侯姓民眾(男性、36歲)左小腿撕裂傷、臉部擦傷、意識清楚，2名傷者均送往長庚醫院救治。
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