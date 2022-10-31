「不要再過來了！」澳男目睹好友被擠死　還原恐怖現場：像疊羅漢

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日發生踩踏事故，造成嚴重傷亡，其中也包含多名外籍人士。來自澳洲的男子內森（Nathan）接受外媒採訪時，頻頻拭淚，表示當時明明不斷吶喊「你們不要再過來了」，結果人潮卻還是一直擠過來，最後女性友人被活活擠死，讓他一想到就難掩悲痛情緒。

內森還原當時情況，當天他和3位朋友一起到梨泰院參加萬聖節活動，狹窄的小巷被滿滿人潮給擠滿，後來因為大家陸續跌倒，所以現場就像「疊羅漢」般。而讓他難以接受的是，「後來越來越多人跌倒，然後我就失去我的朋友了」。

內森當時轉過身，告訴後面的人「你們不要再過來了，人們正在死去」，但大家卻如此粗暴。內森也說，醫護人員花了很長的時間才來到現場，他的女性友人已經不幸身亡，而另兩名友人則送去醫院急救中。

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▲內森淚崩。（圖／路透）

內森後來還拍攝TikTok傷心表示，他當時試圖抓住友人，但被恐怖人牆擋住，「我朋友再12天就要過24歲生日，當她說她無法呼吸時，我也在那，我試圖抓住她的一隻手，但眼前只有看到一堵人牆，根本就不可能救她」。

內森後來好不容易從人牆脫困，並協助把受困者救出，「沒有踩踏，而是緩慢又痛苦的擠壓， 這不是醉漢造成的，是因為當局缺乏規畫，現場沒有部署警察也沒有緊急服務」。

除此之外，事件爆發後，有約4000人失蹤，很多家屬到了現場，都坐立難安，還有婦人直喊，「我找不到我的親人！」另外，也有家屬得知孩子死訊後，不禁崩潰跌坐，甚至當場昏倒，實在難以接受。

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