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大陸 大陸焦點 特派現場

「焙」你在一起　攜手創佳緣

記者趙禕/上海報導

秋高氣爽的上海魔都今天迎來了一場別開生面的聯誼會，40幾位來自台灣和上海的男女青年聚在一起，用手作烘焙蛋糕開啟了秋天的第一場甜蜜相約。

▲40多位兩岸青年參加了活動。（圖／記者趙禕攝）

▲40多位兩岸青年參加了活動。（圖／記者趙禕攝）

這是上海市台灣同胞投資企業協會青年工作部以「幸福烘焙，攜手創佳緣」為主題，邀請來自台灣和大陸兩岸，目前在上海求學、工作以及生活的青年男女一同參加的交友聯誼活動；剛開始接受報名，所有名額就被秒殺一空，還有十幾位青年只能排在候補名單上。主辦這次活動的上海市台協台青部部長史家怡表示，希望這樣的活動能夠促進兩岸青年交流進而促成兩岸聯姻，讓臺灣青年更能融入這裡的生活，擁有幸福美滿的人生。

▲上海市台協台青部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協台青部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

由於這場活動的主題是手作烘焙蛋糕，還有幾對青年男女們原本就是男女朋友或夫妻檔，藉著這次活動再感受一下甜蜜與浪漫；而大部份參加活動的年輕男女都是單身，彼此都不認得，主辦單位特別規劃了幾個遊戲環節讓大家互相熟悉。還有王品集團、根萊食品、桂冠集團等台資企業提供的禮品，讓大家有吃有喝有玩有樂還有得拿。

▲▼參加活動的還有來重溫浪漫甜蜜的夫妻檔。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的還有來重溫浪漫甜蜜的夫妻檔。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的還有來重溫浪漫甜蜜的夫妻檔。（圖／記者趙禕攝）
▼主辦單位規劃遊戲環節讓大家儘快熟悉彼此。還提供了豐富的禮品。（圖／記者趙禕攝）

▼主辦單位規劃遊戲環節讓大家儘快熟悉彼此。還提供了豐富的禮品。（圖／記者趙禕攝）

▲主辦單位規劃遊戲環節讓大家儘快熟悉彼此。還提供了豐富的禮品。（圖／記者趙禕攝）
▲主辦單位規劃遊戲環節讓大家儘快熟悉彼此。還提供了豐富的禮品。（圖／記者趙禕攝）

在活動重頭戲製作蛋糕的環節，知名蛋糕連鎖店85度C特別安排專業蛋糕師傅為參加活動的青年們講解製作的方法，然後大家就各自利用事先準備好的素材，發揮想像力創作自己理想的蛋糕。

▲85度C的專業蛋糕師傅為參加活動的青年們講解製作方法。（圖／記者趙禕攝）

▲85度C的專業蛋糕師傅為參加活動的青年們講解製作方法。（圖／記者趙禕攝）
▼參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）

▼參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）

▲參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）
▲參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）
▲▼參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的青年們充份發揮創意製作繽紛多彩的各色蛋糕。（圖／記者趙禕攝）

儘管今天的活動只有短短的兩個多小時，依然成功牽線了一對情侶，他們是來自台灣、分別在上海從事研發行業的翁允軒和從事金融行業的黃依亭。他們兩個人在到會場的車上，憑著主辦方要求的衣著顏色搭上話，又在活動上進一步深入交流，聊得非常投緣進而萌生好感，在活動最後的環節裡配對成功，得到在場所有青年們熱情的歡呼祝福。他們也得到台企競衡集團提供的五星級酒店住宿獎品。他們感謝上海市台協舉辦這樣的聯誼活動，讓彼此相遇相識，他們也期待今後有更多有趣的活動，讓台灣青年在上海擴展交友圈，讓生活更加美好。

▲參加活動的青年們獻花票選最受歡迎的人氣王。（圖／記者趙禕攝）

▲參加活動的青年們獻花票選最受歡迎的人氣王。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台灣的翁允軒和黃依亭在活動上配對成功。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台灣的翁允軒和黃依亭在活動上配對成功。（圖／記者趙禕攝）

史家怡說，未來上海市台協台青部打算把這樣的聯誼活動擴大成系列活動，邀請更多來自滬港澳台的優秀青年一起參加，讓更多單身青年找到自己的幸福。

▲未來上海市台協台青部打算把這樣的聯誼活動擴大成系列活動，邀請更多來自滬港澳台的優秀青年一起參加。（圖／記者趙禕攝）

▲未來上海市台協台青部打算把這樣的聯誼活動擴大成系列活動，邀請更多來自滬港澳台的優秀青年一起參加。（圖／記者趙禕攝）

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