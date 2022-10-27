　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

慶齡園文創造物季　兩岸青年同放光采

記者趙禕/上海報導

一場集合了兩岸15所大學、16家機構、103名設計師共計提交397件作品的「融情華韻，合頌未來—2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈，今天在上海市上海宋慶齡陵園裡的上海兒童博物館舉行，除了向優秀作品頒獎之外，有80件作品還將獲邀與主辦方商業合作，將設計的作品商業化落地。

▲▼2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈活動現場。（圖／記者趙禕攝）

▲▼2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈活動現場。（圖／記者趙禕攝）

▲▼2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈活動現場。（圖／記者趙禕攝）

這場活動是以宋慶齡陵園（宋慶齡生平事蹟陳列館、上海兒童博物館）彙集的文物資源與文化素材為創意核心，以「融情華韻，合頌未來「為主題，在活動徵集創意階段就吸引了眾多兩岸青年設計家的關注，大陸有超過100萬人次觀看過活動的介紹，台灣地區也有超過20萬人次透過Facebook瞭解了這項活動。

▲▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）
▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）

在活動期間，台灣12所大學設計院系主任及教授、台灣最大的文創產業協會優良設計協會等都參與了活動的推廣和宣傳，還有6位兩岸知名文創大咖分三季、6期在活動的文創營授課，有150人次的台青設計師參加了文創營菁英班，另外還有超過6000人次觀看線上文創班。最終兩岸15所大學、16家機構、103名設計師共計提交了397件作品，其中台灣地區入圍286件作品；活動最終評出80件芳華獎（金獎）、120件未來獎（銀獎）。芳華獎獲得者將獲邀與主辦方慶齡園、馬克滬等進行商業合作，實現設計作品從打樣到行銷的商業落地。

▲▼活動現場陳列的所有獲獎作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動現場陳列的所有獲獎作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動現場陳列的所有獲獎作品。（圖／記者趙禕攝）

今天活動的現場除了向獲奨的設計師代表們頒獎之外，還特別邀請來自台灣的青鳥新媒體藝術總監、四川美術學院─文化遺產數字藝術研究中心主任林俊廷，和同樣來自台灣的岩彩青年藝術家王勁之，在現場向線下和線上的觀眾分別作《融情華韻，創意未來》、《岩彩藝術與我的中華文化之魂》的主題分享；有超過17.5萬人次的觀眾在線下和線上聆聽了大師的分享。

▲▼出席活動的嘉賓為獲獎代表頒發獲獎證書。（圖／記者趙禕攝）

▲▼出席活動的嘉賓為獲獎代表頒發獲獎證書。（圖／記者趙禕攝）

▲▼出席活動的嘉賓為獲獎代表頒發獲獎證書。（圖／記者趙禕攝）
▼台青藝術家林俊廷和王勁之向線下及線上的觀眾做主題分享。（圖／記者趙禕攝）

▼台青藝術家林俊廷和王勁之向線下及線上的觀眾做主題分享。（圖／記者趙禕攝）

上海市機關事務管理局局長、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會主任倪一飛表示，「這次活動藉著紀念宋慶齡誕辰130周年的機會，促進兩岸血脈親情與中華優秀傳統文化的傳承發揚，讓台灣青年真實感受來滬創新創業的機遇，為參與祖國大家庭發展提供更多便利引導和支持孵化。將文化認同與交流創意實踐創新融合，與文創青創合作共建，充分發揮文旅融合發展、促進文化消費。活動更將持續彙聚傳承和弘揚中國民族文化，助力上海文化創意產業內涵深化整合、外延融合發展的新思維、新動能。」

▲上海市機關事務管理局局長、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會主任倪一飛。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市機關事務管理局局長、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會主任倪一飛。（圖／記者趙禕攝）

能夠在本次活動中獲獎，台南應用科技大學許恩嘉充滿了喜悅，她表示自己從這次的活動裡向各位講師學習到不同的設計思維，也有幸更加認識了「宋慶齡」這位大人物；另一位獲獎的高雄師範大學丁柔安表示，這次活動讓她瞭解了更多大陸的訊息，也看到中華文化的創新潛力，她這為台灣設計青年可以相約兩岸，互相扶持與學習，共同打拼青年的設計未來；獲獎的東海大學許紹傑則說，這次文創營共同創新了很多有中華文化特色的產品，他對未來市場合作的前景和創業方向有更多的信心，他也期待自己能夠有機會到上海發展。

▲台南應用科技大學許恩嘉。（圖／記者趙禕攝）

▲台南應用科技大學許恩嘉。（圖／記者趙禕攝）
▼高雄師範大學丁柔安。（圖／記者趙禕攝）

▼高雄師範大學丁柔安。（圖／記者趙禕攝）
▼東海大學許紹傑。（圖／記者趙禕攝）

▼東海大學許紹傑。（圖／記者趙禕攝）

活動主辦方今天還為上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭、以及台南應用科技大學商品設計系主任陳中聖頒授「慶齡園文化公益使者」；現場同時揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」，未來將繼續助力台青設計師持續孵化他們的優秀作品。

▲上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭、以及台南應用科技大學商品設計系主任陳中聖獲頒「慶齡園文化公益使者」。（圖／記者趙禕攝）

▲上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭、以及台南應用科技大學商品設計系主任陳中聖獲頒「慶齡園文化公益使者」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市機關事務管理局局長倪一飛、上海市台辦副主任陽禮華、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任蘇敏、上海市長寧區委常委王羅清、上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭和上海市台協長寧區工委會副主委張伯男共同揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海市機關事務管理局局長倪一飛、上海市台辦副主任陽禮華、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任蘇敏、上海市長寧區委常委王羅清、上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭和上海市台協長寧區工委會副主委張伯男共同揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市機關事務管理局局長倪一飛、上海市台辦副主任陽禮華、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任蘇敏、上海市長寧區委常委王羅清、上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭和上海市台協長寧區工委會副主委張伯男共同揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」。（圖／記者趙禕攝）

今年是第三年舉辦「兩岸青年創新同行計畫」，這個項目由坐落在國家級眾創空間馬克滬的台灣青年設計師實踐發展基地，聯合眾多兩岸文化創意界機構與人士共同發起，服務兩岸青年設計師攜手創新創業的活動，以「專業社群團體、行業領軍機構、社區場景實踐、持續孵化平台」四位一體融合交流閉環運作模式，將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活與商業場景實踐，共同探索台青創新創業發展機遇。

▲「兩岸青年創新同行計畫」將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活與商業場景實踐，共同探索台青創新創業發展機遇。（圖／記者趙禕攝）

▲「兩岸青年創新同行計畫」將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活與商業場景實踐，共同探索台青創新創業發展機遇。（圖／記者趙禕攝）

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
快訊／中油煉油廠深夜大火「傳爆炸聲」！住戶聽巨響嚇壞：以為打
女星無罩錄影1hr才認「有發燒」　徐乃麟、嚴立婷當場變臉
揭開不老男神秘密！古天樂「23：1斷食法」曝光
高雄煉油廠深夜火警！火光染橘建築物「濃煙狂竄」
瑤瑤Cos《間諜家家酒》約兒　還原「超辣殺手戰袍」
女兒送加護病房、弟死亡　女星拍戲雙重打擊
快訊／威力彩2.1億一注獨得！獎落這縣市
快訊／高雄晚間搶案！嫌犯逃逸中
「《甄嬛傳》老年版」爆紅！　官方要求下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

慶齡園文創造物季　兩岸青年同放光采

電腦前翹二郎腿4小時！他站起來「右腳沒知覺」慘了　醫一看搖頭

她抬頭驚見「老人倒掛14樓窗外」痛苦呻吟！　驚險畫面曝光

老公1年給家用13K！夏天「禁止全家吹冷氣」妻崩潰提告：太小氣了

「台灣」成陸國防部記者會熱點　發言人連2答：反對美台軍事聯繫

爺爺「餓著肚子」離世、家門被鎖死！　陸官媒五問西寧防疫

20萬粉「美妝網美」竟偷租客奢侈品！炫耀PO照被抓包　下場慘了

16名大媽翻拍《甄嬛傳》犯大忌　製片人要求影片下架…親發聲！

女生住民宿發現浴缸底是透明的！　上下樓梯抬頭全都「看光光」

二十大後4國政要下周訪華　德總理開啟上任首次「中國行」

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

西方VS亞洲父母大不同　見孩子臭臉心態差異！

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

慶齡園文創造物季　兩岸青年同放光采

電腦前翹二郎腿4小時！他站起來「右腳沒知覺」慘了　醫一看搖頭

她抬頭驚見「老人倒掛14樓窗外」痛苦呻吟！　驚險畫面曝光

老公1年給家用13K！夏天「禁止全家吹冷氣」妻崩潰提告：太小氣了

「台灣」成陸國防部記者會熱點　發言人連2答：反對美台軍事聯繫

爺爺「餓著肚子」離世、家門被鎖死！　陸官媒五問西寧防疫

20萬粉「美妝網美」竟偷租客奢侈品！炫耀PO照被抓包　下場慘了

16名大媽翻拍《甄嬛傳》犯大忌　製片人要求影片下架…親發聲！

女生住民宿發現浴缸底是透明的！　上下樓梯抬頭全都「看光光」

二十大後4國政要下周訪華　德總理開啟上任首次「中國行」

高齡少子化檔不住　加強基礎建設打造更優質環境

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金送禮原因：疫情後變了

彰化寶雅翻版！人行道「違停塞一整排」封印車格　他嘆守法都呆子

西蒙斯籃下又不出手？　厄文急到大喊「投啊」

男雙「楊肉盧」直落二拍落中國新雙塔　闖進法國公開賽8強

王若琳拿「妹妹的名字」當鬼屋名　曝原因「有點白癡」

Logitech高雄快閃店開幕　星光戰士聯名鍵鼠耳機搶先體驗

孔曉振搭800萬糖果項鍊出嫁　二度戴上藏不住甜蜜

快訊／中油煉油廠深夜火警「傳爆炸聲」！住戶聽巨響嚇壞：以為是打雷

林金榜傳授「大鎖精神」　新北國王季前校園巡迴扎根

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

大陸熱門新聞

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

羊了個羊爆紅！背後公司清倉式分紅

醫師夫車震護理師　妻醫院前提親納妾

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

習近平致信籲緩和美中緊張：希望重返健康穩定發展的軌道

老公1年給家用13K還禁止吹冷氣！妻崩潰提告：太小氣了

16名大媽翻拍《甄嬛傳》犯大忌！製片人要求影片下架

爺爺餓著肚子離世！西寧被陸官媒點名

女生住民宿發現浴缸底是透明的！ 上下樓梯抬頭全都「看光光」

西寧突擊封城！清潔工打掃ing遭封死在公廁中

翹二郎腿4小時！醫嘆：嚴重恐瘸腿

反台獨首次寫入！　中共新修改黨章全文公布　

全球首架「4發動機」無人機首飛 承重及空間提升可提高偵蒐能力

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

更多

最夯影音

更多
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面