慶齡園文創造物季　兩岸青年同放光采

記者趙禕/上海報導

一場集合了兩岸15所大學、16家機構、103名設計師共計提交397件作品的「融情華韻，合頌未來—2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈，今天在上海市上海宋慶齡陵園裡的上海兒童博物館舉行，除了向優秀作品頒獎之外，有80件作品還將獲邀與主辦方商業合作，將設計的作品商業化落地。

▲▼2022兩岸青年創新同行計畫暨慶齡園文創造物季」分享薈活動現場。（圖／記者趙禕攝）

這場活動是以宋慶齡陵園（宋慶齡生平事蹟陳列館、上海兒童博物館）彙集的文物資源與文化素材為創意核心，以「融情華韻，合頌未來「為主題，在活動徵集創意階段就吸引了眾多兩岸青年設計家的關注，大陸有超過100萬人次觀看過活動的介紹，台灣地區也有超過20萬人次透過Facebook瞭解了這項活動。

▲▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）



▼活動現場陳列了宋慶齡陵園例年來出品的文創產品。（圖／記者趙禕攝）

在活動期間，台灣12所大學設計院系主任及教授、台灣最大的文創產業協會優良設計協會等都參與了活動的推廣和宣傳，還有6位兩岸知名文創大咖分三季、6期在活動的文創營授課，有150人次的台青設計師參加了文創營菁英班，另外還有超過6000人次觀看線上文創班。最終兩岸15所大學、16家機構、103名設計師共計提交了397件作品，其中台灣地區入圍286件作品；活動最終評出80件芳華獎（金獎）、120件未來獎（銀獎）。芳華獎獲得者將獲邀與主辦方慶齡園、馬克滬等進行商業合作，實現設計作品從打樣到行銷的商業落地。

▲▼活動現場陳列的所有獲獎作品。（圖／記者趙禕攝）

今天活動的現場除了向獲奨的設計師代表們頒獎之外，還特別邀請來自台灣的青鳥新媒體藝術總監、四川美術學院─文化遺產數字藝術研究中心主任林俊廷，和同樣來自台灣的岩彩青年藝術家王勁之，在現場向線下和線上的觀眾分別作《融情華韻，創意未來》、《岩彩藝術與我的中華文化之魂》的主題分享；有超過17.5萬人次的觀眾在線下和線上聆聽了大師的分享。

▲▼出席活動的嘉賓為獲獎代表頒發獲獎證書。（圖／記者趙禕攝）



▼台青藝術家林俊廷和王勁之向線下及線上的觀眾做主題分享。（圖／記者趙禕攝）

上海市機關事務管理局局長、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會主任倪一飛表示，「這次活動藉著紀念宋慶齡誕辰130周年的機會，促進兩岸血脈親情與中華優秀傳統文化的傳承發揚，讓台灣青年真實感受來滬創新創業的機遇，為參與祖國大家庭發展提供更多便利引導和支持孵化。將文化認同與交流創意實踐創新融合，與文創青創合作共建，充分發揮文旅融合發展、促進文化消費。活動更將持續彙聚傳承和弘揚中國民族文化，助力上海文化創意產業內涵深化整合、外延融合發展的新思維、新動能。」

▲上海市機關事務管理局局長、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會主任倪一飛。（圖／記者趙禕攝）

能夠在本次活動中獲獎，台南應用科技大學許恩嘉充滿了喜悅，她表示自己從這次的活動裡向各位講師學習到不同的設計思維，也有幸更加認識了「宋慶齡」這位大人物；另一位獲獎的高雄師範大學丁柔安表示，這次活動讓她瞭解了更多大陸的訊息，也看到中華文化的創新潛力，她這為台灣設計青年可以相約兩岸，互相扶持與學習，共同打拼青年的設計未來；獲獎的東海大學許紹傑則說，這次文創營共同創新了很多有中華文化特色的產品，他對未來市場合作的前景和創業方向有更多的信心，他也期待自己能夠有機會到上海發展。

▲台南應用科技大學許恩嘉。（圖／記者趙禕攝）

▼高雄師範大學丁柔安。（圖／記者趙禕攝）



▼東海大學許紹傑。（圖／記者趙禕攝）

活動主辦方今天還為上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭、以及台南應用科技大學商品設計系主任陳中聖頒授「慶齡園文化公益使者」；現場同時揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」，未來將繼續助力台青設計師持續孵化他們的優秀作品。

▲上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭、以及台南應用科技大學商品設計系主任陳中聖獲頒「慶齡園文化公益使者」。（圖／記者趙禕攝）



▲▼上海市機關事務管理局局長倪一飛、上海市台辦副主任陽禮華、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任蘇敏、上海市長寧區委常委王羅清、上海馬克滬眾創空間管理有限公司總經理姚旭和上海市台協長寧區工委會副主委張伯男共同揭牌「慶齡園∙台灣青年設計師實踐發展基地 」。（圖／記者趙禕攝）

今年是第三年舉辦「兩岸青年創新同行計畫」，這個項目由坐落在國家級眾創空間馬克滬的台灣青年設計師實踐發展基地，聯合眾多兩岸文化創意界機構與人士共同發起，服務兩岸青年設計師攜手創新創業的活動，以「專業社群團體、行業領軍機構、社區場景實踐、持續孵化平台」四位一體融合交流閉環運作模式，將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活與商業場景實踐，共同探索台青創新創業發展機遇。

▲「兩岸青年創新同行計畫」將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活與商業場景實踐，共同探索台青創新創業發展機遇。（圖／記者趙禕攝）