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大陸 大陸焦點 特派現場

電腦前翹二郎腿4小時！他站起來「右腳沒知覺」慘了　醫一看搖頭

大陸一名男子坐在電腦前翹二郎腿打麻將4小時，想站起來時右腿竟毫無知覺。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲大陸一名男子坐在電腦前翹二郎腿打麻將4小時，想站起來時右腿竟毫無知覺。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名男子坐在電腦前打麻將4小時，期間都沒有站起來喝水、上廁所，後來因為肚子餓想站起來煮碗麵吃，沒想到右腿竟毫無知覺，隔天趕緊前往就醫，這才發現她是因為翹二郎腿4個多小時，期間都沒有變化姿勢，導致腓總神經受損，所幸醫生表示只要藥物治療，並配合復健，就能逐漸恢復神經功能。

綜合陸媒報導，一名48歲男子雷哥（化名）一直從事五金方面的生意，這兩年受到疫情影響，生意時好時壞，沒事做的時候，雷哥就坐在電腦前線上打麻將；某天下午，雷哥在電腦蹺二郎腿在電腦前打麻將，一坐就是4個多小時，期間都沒起來喝水、上廁所；到了晚上，他突然覺得肚子餓，想煮碗麵來吃，沒想到蹺在左腿上的右腿竟然毫無知覺，「不是那種坐久了腿發麻的感覺，是從膝蓋到腳趾都沒知覺了，根本沒力氣，腳趾也動不了」。

隔天雷哥在家人的陪同下前往醫院，經過檢查後發現，雷哥右腿的腓總神經受損，導致其右腿無力、沒有知覺，醫生得知他蹺了4個多小時的二郎腿，且沒有變化姿勢後，判定為腓總神經受損，「腓總神經是坐骨神經的一個主要分支，從坐骨神經分出，分佈於小腿外側面，正好就是我們蹺二郎腿壓住的位置。它的作用主要是使踝關節背伸、外翻以及足趾背伸等，如果壓住時間過長，會造成腓總神經麻痹，嚴重者會使得神經缺氧缺血，造成膝蓋以下腿腳無力、瘸腿」。

所幸雷哥的腓總神經受損仍可逆，但至少需要3個月以上的康復期，且需要服用相關藥物，同時進行康復鍛煉，可以逐漸恢復神經功能。

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