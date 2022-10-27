快訊／本土+35640、死亡+84「這波疫情次高」　20多歲女發病4天亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增35640例本土個案，另增62例境外移入，確診個案中新增84例死亡；單日死亡個案創這波BA.5疫情自8月中旬以來的次高紀錄。死亡個案有2名年輕女性，其中1人僅20多歲，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，未接種疫苗，10/19發病出現症狀，隔天呼吸喘送急診快篩陽確診，經搶救仍在10/22過世，發病到死亡僅4天。

指揮中心今日公布國內新增35640例本土個案，和上週同日相較下降10.4%；至於縣市分布方面，以新北市6149例最多，接著依序是台中市4851例、高雄市4233例、桃園市3545、台北市3469例、台南市3147例。今日也新增通報254例中重症，當中有168例中症、86例重症。

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死亡個案年齡分布20多歲到90多歲，當中較年輕個案為2名女性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中1人僅有20多歲，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，未接種疫苗，10/19發燒，隔日呼吸喘，氧氣濃度下降至急診，快篩陽性確診，X光顯示雙側肺炎，住院給予瑞德西韋、抗生素等藥物，仍不幸於10/22死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另外1人為30多歲女性，接種兩劑疫苗，本身有癌症轉移病史，10/5因為癌症化療相關全身無力、血球偏低住院，10/12因為家人確診，給予快篩陽性確診，給予抗病毒藥物倍拉維治療，後續不幸因肺炎、腸胃道出血，積極救治，仍於10/24死亡，死因為新冠病毒感染合併呼吸衰竭。

▲10/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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