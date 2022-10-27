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全球最危險公路！每年300人死於途中　路寬僅3m「山崖下都是骷髏」

有「死亡公路」之稱的永加斯路。（圖／翻攝自維基百科）

▲有「死亡公路」之稱的永加斯路。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

記得2009年《英國廣播公司》（BBC）的電視節目《Top Gear》，在第14季的第6集中播出Top Gear: Bolivia Special，3名節目主持人分別開著他們選購的二手車，從玻利維亞的熱帶雨林到太平洋沿岸，行駛了1610公里，其中還行經危險的「永加斯路」（Yungas Road）。

畫面中巴士駕駛小心地通行過跟車身一樣寬的道路，下一秒意外就發生了。（圖／翻攝自Youtube）

▲畫面中巴士駕駛小心地通行過跟車身一樣寬的道路，下一秒意外就發生了。（圖／翻攝自Youtube）

畫面中巴士駕駛小心地通行過跟車身一樣寬的道路，下一秒意外就發生了，整輛巴士就翻覆到山崖下，旁邊的人著急萬分，車上的人生死未卜。這種恐怖山路，就是遠在玻利維亞首都東北方的永加斯路。這條位於南美玻利維亞首都拉巴斯東北方的山區公路，是連接首都拉巴斯和永加斯地區的山路，這條路不但崎嶇難行，寬度更是狹窄到只有3公尺，交通意外頻傳。

永加斯路每年平均在這路上死亡的人數，就高達200到300人，被稱為「全世界最危險的公路」。（圖／達志／美聯社）

▲永加斯路每年平均在這路上死亡的人數，就高達200到300人，被稱為「全世界最危險的公路」。（圖／達志／美聯社）

永加斯路長約61至69公里，道路寬僅陡峭斷壁上鑿出的一車道左右，也幾乎沒有護欄，由於高度落差極大，車道寬度又非常狹窄，要是碰到下雨，地上泥濘濕滑更是危險，加上當地多雨霧，除了路面看不清，四周視野也不好，使得其危險性升級，一個不小心就會連人帶車摔落山崖，沿路更常見神龕：白色十字架、花束和泛黃的照片。

1983年，當時也是一輛巴士不小心衝出山谷，當場造成100人死亡，堪稱是最嚴重的交通事故，據記載，每年有200至300遊客死於該公路沿線，由於頻繁發生墜落事故，又被當地人稱為「死亡道路」， 但這樣危險的地方，因為是當地對外主要道路，每天還是有許多車輛通行，而道路狀況要是一天不改善，死亡事故仍會不斷發生。

由於頻繁發生墜落事故，又被當地人稱為「死亡道路」。（圖／達志／美聯社）

▲▼近年來，在長達64公里的死亡公路對遊客有致命的吸引力，很多路跑或是自行車手最愛到這個路段。（圖／達志／美聯社）

永加斯路成為眾多探險者的觀光地，很多路跑或是自行車手最愛到這個路段。（圖／達志／美聯社）

雖然如今這條路已有更快速的國道公路取代，但因為特殊的地型與山勢，及其令人毛骨悚然的名聲，反而讓此地成了頗負盛名的觀光勝地。自1990年代開始，永加斯路成為眾多探險者的觀光地，很多路跑或是自行車手最愛到這個路段，因為除了一小段距離的上坡路段，騎手能夠以長達64公里連續不間斷的下坡路段一路下滑，不過根據統計，打從1998年至今，已經有18名車手在此喪生。

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