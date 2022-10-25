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11／7大解封！　醫示警「秋冬恐爆多重感染」：死亡率增8倍

感染科權威黃立民醫師表示，今年冬天恐有多病毒感染的趨勢，建議先接種疫苗降低感染機率，以免危及性命。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

▲感染科權威黃立民醫師表示，今年冬天恐有多病毒感染的趨勢，建議先接種疫苗降低感染機率，以免危及性命。（圖／CTWANT提供，下同） 

圖、 文／CTWANT

進入秋冬時節，除了新冠病毒之外，包括呼吸道融合病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌等病毒都蠢蠢欲動，專家提醒近3個月是關鍵期，若沒有控制好，台灣恐怕會爆發多重感染，死亡率最高會增加8倍，建議民眾仍要戴口罩、勤洗手，千萬不要因為國門解封就鬆懈，因為病毒只要一有機會就會發動攻擊。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，隨著邊境解封，累積3年的「負債」就可能以更猛烈的方式捲土重來，尤其要注意合併感染。

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「眾多病毒一起感染，將是今年冬天疫情的重點。」黃立民引述權威醫學期刊《刺胳針》研究，同時感染流感、新冠肺炎，30日內的死亡率將增加6倍；若是同時感染肺炎鏈球菌、新冠肺炎，30日內死亡率提升8倍。黃立民因此提醒，這3個月內台灣將面臨重大威脅，民眾要盡量避免重大感染。

更令人擔憂的是，如果同時感染流感、新冠肺炎，還會造成治療上的困難。黃立民舉例，新冠肺炎屬於免疫系統的攻擊，醫師通常會開立類固醇處方，降低免疫反應，但流感則是病毒的攻擊，若降低免疫，反而會造成病情惡化，這會讓醫師陷入兩難，成為醫界的一大考驗。

面對多種病毒感染的可能性，醫師建議最好先各自進行快篩，釐清病毒種類以免延誤診斷。（示意圖／黃耀徵攝）

▲面對多種病毒感染的可能性，醫師建議最好先各自進行快篩，釐清病毒種類以免延誤診斷。

首先要接種流感疫苗，降低同時感染的機率，其次，快篩或許可以是一種解決方式。黃立民分析，由於流感和新冠肺炎初期症狀非常相似，若將來流感進入爆發期，建議民眾最好同時進行流感快篩及新冠快篩，以免錯誤判斷及投藥。針對這個問題，國內外廠商都在積極開發「流感及新冠肺炎二合一的快篩試劑」，若將來順利上路，民眾便能戳一次鼻子，同時檢驗兩種病毒。

除了流感，若是同時感染新冠肺炎、肺炎鏈球菌，死亡風險也會大大提升，其中又以糖尿病患風險較高。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧則表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，感染肺炎後容易出現全身感染症狀，「肺炎鏈球菌」正是社區型肺炎最常見的致病菌，務必遵從醫囑用藥、落實血糖控制，並主動與醫師討論肺炎鏈球菌疫苗的接種必要性，以降低感染後重症、死亡的風險。

其他如高血壓、高血脂、吸菸或曾感染新冠肺炎者，建議都要接種相關疫苗，以避免多重感染，黃立民也提醒，千萬別因為與新冠肺炎共存就輕忽防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，從自身公衛做起，才能健康度過這個冬天。

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