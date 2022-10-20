台南學甲區治水防洪改善工程陸續竣工　提升整體防洪保護標準

▲台南市長黃偉哲極力提升學甲地區防洪能力，爭取前瞻計畫補助經費，也針對各地需求進行防洪能力提升。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後持續投入提升學甲地區防洪能力，極力爭取前瞻計畫補助經費，也針對各地需求進行防洪能力提升。

市府指出，目前已完成新、舊頭港及平和社區部落防護、下溪洲抽水站等防洪建設，也積極推動「宅港社區部落防護」、「學甲區法源排水區抽水站及調節池工程」、「學甲工業區抽水站及調節池工程」等工程，總計投入近12億元，有效提升學甲地區防洪水準。



水利局表示，學甲區位處中下游段且地勢較低，加上集水區的排水皆受到潮汐影響，過去會有豪雨又適逢漲潮時內水無法排除而造成嚴重淹水情形，黃偉哲市長上任後，市府持續與中央合作規劃之治水方針，包括於學甲市區周圍新建抽水站及調節池配合雨水下水道系統排洪、新建或加高排水護岸、人口聚集社區採部落防護配合小型抽水站等，多管齊下強化治水效能。





水利局說明，學甲市區治水策略，除106年完工之華宗抽水站抽排市區南側內水外，下溪洲抽水站也於111年4月完工並投入防洪工作，負責抽排學甲市區西側明宜里及部分秀昌里內水，另針對學甲市區北側目前也持續推動「學甲區法源排水區抽水站及調節池工程」，該案預計112年9月完成抽水站及調節池工程；在學甲工業區部分投入建置抽水站，預計113年完成抽水站及調節池工程。



另關於社區防護部分，舊頭港及平和社區部落防護皆於110年1月完工，採用二道防線工法將既有道路加高、針對防汛缺口建置防洪牆用以抵禦外水入侵，同時改建既有溝渠加強社區內水收集系統，並新建小型抽水站協助抽排社區內水，經過110年汛期豪雨考驗原為易淹水災點的舊頭港及平和社區，於完工後已無發生淹水災情，另針對宅港社區目前也投入新建小型抽水站及集流箱涵，預計111年底完工，完成後可加速排除社區內積水，減少淹水問題。





黃偉哲市長最後表示，氣候變遷日益劇烈，「災前多一分預防，則少一分損傷」，因此他在上任後針對學甲地區投入多項治水工程，未來學甲區計畫總抽排量將達86cms，可減少淹水面積約118公頃，受惠人數約7000人，淹水範圍及深度大幅減少，市府未來會持續檢討及精進改善不足之處，全力讓市民安居樂業。