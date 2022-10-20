中南部大批汽都被他「搞殘」　看到名車好輪「幾分鐘4輪不見」

▲烏日警方逮捕橫行中南部的自小客車竊賊，連輪胎也偷。（圖／烏日大小事提供）

記者鄧木卿／台中報導

有民眾在社團「烏日大小事」po出一張四個輪胎全被偷走的自小客車照片，烏日警方獲報組成專案小組，經由全面調閱監視器和查詢，不到24小時即在彰化花壇的某家超商逮捕楊姓男子，警方發現楊嫌每次行竊後，即更換車牌，行竊地點遍布中南部，嘉義竹崎、南投、彰化等有足跡，原來楊嫌早是警界全面追緝的對象，楊嫌拆解工夫非常專業，不到幾分鐘，四個輪胎全部不見，連警方都不禁大讚，真是個人才。

烏日區余姓車主表示，他的自小客車17日停放在廣停四停車場，不料隔天竟發現4個車輪不翼而飛，烏日警方獲報後，立刻組成專案小組，經沿線調閱監視器畫面分析比對後，不到24小時即鎖定楊姓男子，19日前往彰化縣花壇鄉彰員路一家超商內逮捕，並從楊嫌車上查扣電動手工具機、汽車輪圈、汽車美容商品等贓物。

警方發現，楊嫌行竊足跡在中南部，遠在嘉義竹崎都有出沒，早是警界追緝對象，但遲遲抓不到人，氣得牙癢癢，原來，楊嫌對汽車拆解能力非常強，常利用夜間四處搜尋，一見好車、好輪胎，立即破窗，先關掉警報器，搜刮車內能拿的、值錢的東西，即使幾個銅板也要。

楊嫌能在短短幾分鐘成功拆下4個輪胎，犯案後馬上在黑暗處更換車牌，製造斷點，然後拿去變賣，拆解的專業程度，連警察都不禁表示「能用在正途一定是個專業師傅」，訊問後，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦。