　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲捷運中山站不一樣了！「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

台北捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司在2021年合作，展開「台北捷運再設計」優化案，歷經1年半時間，今（19）日發布第一階段「售票區」改造成果，除了有一致性的視覺印象呈現，色調進行統合；也重新建立資訊理解，用簡潔有序的介面設計，讓購票體驗更順暢。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼售票機「改造前」，捷運公司因應使用需求，逐年增加許多新功能，也讓機台眼花撩亂。（圖／台灣設計研究院）

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲改造後，以使用者為中心，建構旅客「由遠到近」的觀看脈絡。（圖／台灣設計研究院）

「台北捷運再設計」以旅客使用頻率最高的售票區，作為示範開箱的第一站。將售票區重新檢視，以旅客購票的視角和使用行為，從外觀的整理到操作介面逐一優化、改善，並以一般售票機為示範導入。

這次的優化，是建立在硬體及系統的既有條件下，以使用者為中心，建構旅客「由遠到近」的觀看脈絡。第一眼的遠景方面，提供旅客對於售票機的初步認知，藉由一致性的印象來呈現售票區域。

第二眼的中景，則是建立對資訊的理解，先將機台種類以「功能區分」，調整位置，包括服務性質相同的機台擺放在一起，方便使用者快速辨認；另外將票價資訊以符合大眾認知的圖文呈現。

第三眼的近景，讓人瞭解機台介面的操作步驟，以簡潔有序的售票機介面設計，讓購票體驗更順暢。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲改造前的機台與介面。（圖／台灣設計研究院）

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲改造後的機台與介面。（圖／台灣設計研究院）

針對「售票機介面」的細節，設計團隊以使用者經驗為主要考量，將服務介面的資訊情報重新整理，在舊機台的限制下，呈現清晰、有序的資訊架構及層級。

1、色彩規劃：將畫面以色調進行統合，使用深灰色為背景，突顯按鍵。同時，賦予顏色不同意義，例如：金額相關訊息使用黃色、機台設備狀態使用綠色、往下進程的步驟使用藍色、取消及返回則使用紅色。

2、簡化資訊：在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。 

3、便利操作：依照使用者習慣安排按鍵位置，將常用及接續下個步驟的按鈕至於同側，方便旅客順手操作。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。（圖／台灣設計研究院）

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲賦予顏色不同意義，如與金額相關的使用黃色、向下的進程步驟使用藍色等。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院表示「台北捷運再設計 (中山站)」的優化案，針對台北捷運舊站體做示範優化，將捷運提供的服務進行整合，包含詢問處、售票機台區域、部分指標等，進行優化改造，階段性公開。

第一階段先釋出機台介面的優化，下階段將有更多的設計成果陸續推出。透過示範性實驗，逐一把以「使用者為中心」的設計思考，導入到捷運體系，增進服務體驗。改造持續進行中，將於11月逐一完成、開箱，期待透過系統設計的觀點，促使民眾搭乘捷運的體驗再升級。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲台北捷運公司與台灣設計研究院合作，共同推動北捷體驗升級。（圖／台灣設計研究院）

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」近照曝
快訊／還是無法選議員！謝和弦怒嗆：2024立委選舉見
300萬拍到透天厝秒變雙屍凶宅！　得主無奈說話了
快訊／陳昭榮離婚時間點撞拆夥「螢幕情侶」　葉全真回應了
台南「孤輪飆仔團」慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊
陽光只露臉2天！　雨彈最猛烈時間曝
謝和弦求翻盤吞敗　法院判決理由曝
別再揉眼睛！　她一檢查發現「30根眼睫毛」卡眼瞼
快訊／謝和弦爭參選資格提告　法院火速裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」　她暈船：1個天堂1個地獄

台東新增278確診案例　縣府籲第一類對象儘速接種疫苗

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪好事不斷

漁業署招考13名勞動檢查員　起薪最高54K

世界頂尖好手齊聚 FIBA3X3　台南挑戰賽22日火熱開打

陽光露臉限定2天！熱帶系統週六離台最近　「雨彈最猛烈時間曝」

婦眼睛佈滿血絲「老是卡卡」　竟是30根眼睫毛卡眼瞼

近兩年首例！國中男生爆咳嗽、胸痛竟染百日咳　匡列接觸者48人

他找阿姨包養…激情床戰半年！見家長才知床伴是「準岳母」

捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」　她暈船：1個天堂1個地獄

台東新增278確診案例　縣府籲第一類對象儘速接種疫苗

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪好事不斷

漁業署招考13名勞動檢查員　起薪最高54K

世界頂尖好手齊聚 FIBA3X3　台南挑戰賽22日火熱開打

陽光露臉限定2天！熱帶系統週六離台最近　「雨彈最猛烈時間曝」

婦眼睛佈滿血絲「老是卡卡」　竟是30根眼睫毛卡眼瞼

近兩年首例！國中男生爆咳嗽、胸痛竟染百日咳　匡列接觸者48人

他找阿姨包養…激情床戰半年！見家長才知床伴是「準岳母」

捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

《原子少年》登PLG職籃開幕戰　Ozone成勇士主場表演嘉賓

2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

遞狀遭法院駁回！　謝和弦斥「理由太瞎」再抗告：2024立委選舉見

金萌獎搶票中！「照騙集團」藍貓公車衝第一　搗蛋汪、大叔喵緊追

忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」…近照網認不出

張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

陳品捷下周歸隊　味全新洋投後天初登板

超商限定門市爽吃！最新「胡椒餅熱壓吐司」　滿滿肉餡咬下爆汁

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

Toyz爆小孩4個人壞壞　網美打臉

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

最強天赦日來了！「這天煮水3分鐘」財運旺炸

半夜喉嚨劇痛「卻陰性」！3種原因曝光

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面