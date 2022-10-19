捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

▲捷運中山站不一樣了！「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

台北捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司在2021年合作，展開「台北捷運再設計」優化案，歷經1年半時間，今（19）日發布第一階段「售票區」改造成果，除了有一致性的視覺印象呈現，色調進行統合；也重新建立資訊理解，用簡潔有序的介面設計，讓購票體驗更順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼售票機「改造前」，捷運公司因應使用需求，逐年增加許多新功能，也讓機台眼花撩亂。（圖／台灣設計研究院）

▲改造後，以使用者為中心，建構旅客「由遠到近」的觀看脈絡。（圖／台灣設計研究院）

「台北捷運再設計」以旅客使用頻率最高的售票區，作為示範開箱的第一站。將售票區重新檢視，以旅客購票的視角和使用行為，從外觀的整理到操作介面逐一優化、改善，並以一般售票機為示範導入。

這次的優化，是建立在硬體及系統的既有條件下，以使用者為中心，建構旅客「由遠到近」的觀看脈絡。第一眼的遠景方面，提供旅客對於售票機的初步認知，藉由一致性的印象來呈現售票區域。

第二眼的中景，則是建立對資訊的理解，先將機台種類以「功能區分」，調整位置，包括服務性質相同的機台擺放在一起，方便使用者快速辨認；另外將票價資訊以符合大眾認知的圖文呈現。

第三眼的近景，讓人瞭解機台介面的操作步驟，以簡潔有序的售票機介面設計，讓購票體驗更順暢。

▲改造前的機台與介面。（圖／台灣設計研究院）

▲改造後的機台與介面。（圖／台灣設計研究院）

針對「售票機介面」的細節，設計團隊以使用者經驗為主要考量，將服務介面的資訊情報重新整理，在舊機台的限制下，呈現清晰、有序的資訊架構及層級。

1、色彩規劃：將畫面以色調進行統合，使用深灰色為背景，突顯按鍵。同時，賦予顏色不同意義，例如：金額相關訊息使用黃色、機台設備狀態使用綠色、往下進程的步驟使用藍色、取消及返回則使用紅色。

2、簡化資訊：在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。

3、便利操作：依照使用者習慣安排按鍵位置，將常用及接續下個步驟的按鈕至於同側，方便旅客順手操作。

▲在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。（圖／台灣設計研究院）

▲賦予顏色不同意義，如與金額相關的使用黃色、向下的進程步驟使用藍色等。（圖／台灣設計研究院）

台灣設計研究院表示「台北捷運再設計 (中山站)」的優化案，針對台北捷運舊站體做示範優化，將捷運提供的服務進行整合，包含詢問處、售票機台區域、部分指標等，進行優化改造，階段性公開。

第一階段先釋出機台介面的優化，下階段將有更多的設計成果陸續推出。透過示範性實驗，逐一把以「使用者為中心」的設計思考，導入到捷運體系，增進服務體驗。改造持續進行中，將於11月逐一完成、開箱，期待透過系統設計的觀點，促使民眾搭乘捷運的體驗再升級。

▲台北捷運公司與台灣設計研究院合作，共同推動北捷體驗升級。（圖／台灣設計研究院）