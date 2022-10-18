帶毛小孩逛農漁特展嚐鮮　現烤咕咕雞鬆餅最熱門

▲永續農林漁牧展今起登場，斬場規劃寵物專區，供應毛孩吃的鬆餅。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2022永續農林漁牧展今（18日）至23日在遠東SOGO台北忠孝館登場，以農、林、漁、牧四大產業的永續與未來為主題，邀請17家永續綠色餐廳、70特色攤位進駐，並首度規劃「毛孩永續」專區，展出毛孩飲食新趨勢，歡迎民眾帶毛孩逛展嚐鮮。

本次永續農林漁牧展以農、林、漁、牧四大產業的永續與未來為主題，由飲食文化研究者徐仲、綠色飲食作家番紅花、米通信共同創辦人馮忠恬、農科院副主任陳玠廷聯手策展，從本土到離島，從山林到川洋，以台灣生命力滿盈的島嶼物產為展出重點，現場還有「永續綠色美食街」，標榜以綠色食材烹製、融入創意料理的傳統特色小吃。

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毛小孩吃的也要有機又養生，展場設置「毛孩永續」專區，策展單位指出，據內政部與農委會推算，2021年全台犬貓數達295萬隻，而0-14歲幼年人口僅289萬人，寵物數量首度超過幼年人口，寵物經濟起飛，因而特別規劃毛小孩專區，提供兼具環境永續、寵物友善、安全無毒的毛孩食品與各式用品。

結合公衛、醫檢、食品三大專業領域設立的「寵食研室」，以台灣在地農產枸杞、薑黃、黑芝麻、紅麴等農產品，開發兼具養身食譜的寵物零食，現場還有現烤咕咕雞鬆餅，以80%雞肉含量、無麩質的燕麥和糙米等成分，讓毛孩吃得健康又不會過敏，吸引不少飼主帶狗狗嚐鮮。