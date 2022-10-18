黃義交風光從政　卻被「墮胎、周玉蔻何麗玲三角戀」纏半輩子

記者崔子柔／綜合報導

前立委黃義交17日晚間在台北市內湖區文德路一棟大樓墜樓，送往三軍總醫院搶救不治，享壽69歲。黃義交在1998年因和資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲三角戀情爆發，離開公職投入政壇，就此四度連任立委，從政之路風光順遂，最後因憂鬱症離開人世。

黃義交曾任行政院新聞局長秘書，後來擔任駐美代表處新聞秘書時，受到宋楚瑜賞識，回國協助宋楚瑜，也成為他身邊的紅人，但在1998年爆出和周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，鬧到只好退出公職。

▲前立委黃義交墜樓身亡。（圖／翻攝自臉書／黃義交）



周玉蔻當時稱自己為黃義交墮胎，結果對方劈腿何麗玲，周玉蔻跟何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交，事發後黃義交跟何麗玲公開情侶身份，但何麗玲後來跟企業二代激吻被媒體拍到，兩人戀情也沒了下文。

黃義交1998年以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，自此開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為親民黨主席宋楚瑜的心腹大將。

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）



在2002年及2005年時，黃義交都披「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進台中市府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭。

黃義交不論在公職、政壇發展都受人賞識，但當年的緋聞案掩蓋了他的長才，纏著他後半輩子，最後因為憂鬱症離世。

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