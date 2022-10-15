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東海男女學生斷片醉倒球場被送醫　校方認了...強調「沒做這事」

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲喝完酒走回學校看球賽，東海2學生斷片爛醉倒排球場被送醫。（示意圖、非本人／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者游瓊華／台中報導

台中東海大學今天凌晨傳出有兩輛救護車進入校園，將2名學生送醫消息，而原因並非突發受傷，竟是學生泥醉、斷片在校園內，其中一名20歲女大生更是癱軟躺在排球場上。事件傳出，東海原回應，該事件並非發生在該校，但事後改口坦承有此事件，但也澄清2名學生是先在東海別墅商圈飲酒，結束後回到校園內看球賽，並強調兩人並非在校園內飲酒，未違反校規。

消防局15日清晨3點許接獲通報，東海大學一名女大生路倒學校排球場，趕緊派遣救護車進校園，發現一名20歲女大生疑似飲用含酒精性飲料造成頭暈、無力，身上無外傷。另外，東海大學男生宿舍也有一名男學生喝到斷片，疑似宿舍同學通報消防，消防局又派遣另一輛救護車前往察看，事後將兩名學生都送到台中榮總醫院，等待酒醒。

校方稍早回應表示，並無救護車進入校園，但校方進一步查證後坦承，確有1男、1女共2名東海學生醉倒校園，但2人先在東海別墅商圈喝酒，之後兩人一起到排球場看比賽，等球賽結束，眾人鳥獸散之際被同學發現兩人已經斷片，趕緊通報119，但校方也強調2人並非在校內喝酒。

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