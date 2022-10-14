黑心比例曝！台灣茶混越南茶賣大陸卻滯銷　他白忙還要被罰錢

▲台灣茶混充越南茶賣到大陸竟滯銷，南投檢方開罰5萬，給予被告緩起訴。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣葉姓男子去年購得台灣四季春茶葉和越南茶葉，依3：2比例混合烘焙，委託不知情的公司外包裝記載「高山茶、翠玉青茶、產地台灣」之白色標籤，託運寄送至大陸地區販售，惟大陸的公司都不予回應，該混合茶經農委會茶葉改良場鑑別為「境外茶」後，南投地檢署偵結，考量詐欺取財未遂，被告犯後坦承犯行，且繳回犯罪所得，予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬元。

葉姓被告2021年9月間，以每台斤310元、120元之價格，向某公司購買32台斤四季春茶葉、20台斤越南茶葉，再自行以四季春茶葉18台斤混合越南茶葉12台斤（3：2）比例烘焙後，基於詐欺及虛偽標記商品原產國之犯意，將烘焙好的其中15台斤混充茶葉，委託該公司再加入四季春茶葉15台斤加工後，外包裝記載有「高山茶」，「品名：翠玉青茶、產地：台灣」之白色標籤，包裝成30包，託運寄送至大陸另一家公司，欲以每包400元之價格賣給大陸的公司，但葉嫌遲未獲得回應。

葉姓被告同年10月間，以同一手法將其餘15台斤混充茶葉，再委由同一家公司加入四季春茶葉15台斤加工後，分裝成30包，暫放在該公司，混合茶爆發後，南投縣政府衛生局到該公司抽驗，經茶葉改良場鑑別為「境外茶」成分，於是轉請地檢署偵辦。

南投檢方偵查終結，認被告犯刑法的販賣虛偽標記原產國商品、及詐欺取財未遂等罪，考量被告犯後坦承犯行，且繳回犯罪所得，予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬元。