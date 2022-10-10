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渣男誆50K包養！騙13歲少女當「3日情人」　4度上摩鐵一毛未給

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子以2萬5000元為誘，騙少女當他3日情人，還4度上摩鐵，但最後卻沒給錢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／桃園報導

桃園市戴姓男子2018年透過交友網站認識13歲少女，戴男以「三日情人」為由誘騙少女，只要陪聊天、喝酒就給2萬5000元，之後還4度帶少女上摩鐵，一度改口說要以每月5萬元包養少女，但最後都沒給少女錢。最高法院近日審結，維持台灣高院判決，判戴男有期徒刑4年，沒收為給少女的包養5萬元犯罪所得。

判決書指出，戴姓男子於2018年間某日，透過手機交友軟體認識了一名13歲少女，同年11月戴男提議「三日情人」交易，只要少女陪他聊天、喝酒等服務3次，每次約2、3個小時，即可獲2萬5千元，少女見獲利頗豐，欣然同意。

不料戴男見有機可趁，把少女帶到摩鐵，謊稱「三日情人」服務內容包含性交行，騙少女與他性交得逞，戴男後來食髓知味，又與少女發生3次性行為，第4次還說如果給他包養，將改為每個月給少女5萬元。然而少女始終沒拿錢，後來因少女逃家被家人通報失蹤，警方尋獲少女，戴男惡行才遭揭露。

一審法官審理時，戴男辯稱以為少女年滿18歲，否認自己欺騙對方上摩鐵發生性為，還說自己隨時可以領錢給少女，後來一直相約，但始終碰不上面。對此，少女卻打臉說，本來以為做完第3次後戴男會付錢，中途改口說以每月5萬元包養，但戴後來開始推託，藉故不給錢，自己則忙於與友人出遊，沒空追討。

法官還查出，戴男每個月的平均收入低於2萬5千元，帳戶內無任何存款，每月中旬就已經花光帳戶內的錢，根本沒有餘力撥出2萬5千元做「三日情人」交易。一審法官最後依4個對於未滿14歲之女子性交罪，分別判處戴男3年4月有期徒刑，應執行4年6月，還要沒收他沒有給少女的5萬元「包養費」犯罪所得。

台灣高院則改判戴男應執行有期徒刑4年。最高法院近日審結，維持台灣高院原判，全案定讞。

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