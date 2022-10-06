快訊／確診3個月後「發燒、食慾下降」　3歲男童A型鏈球菌併MIS-C

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名3歲男童，無慢性病史也未曾接種疫苗，6月底快篩陽性未通報，僅自主隔離，9/27起出現發燒、活力食慾下降等症狀，9/29至急診，診斷疑似MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉已於10/5出院。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增211例中重症，分別為105例中症與61例重症，重症個案中再增1名MIS-C個案；另增57例死亡。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童9/29至急診後，檢查有扁桃腺紅腫及A型鏈球菌，住院給予抗生素等藥物治療，住院後持續發燒並出現腹痛、腹瀉、頸部淋巴結腫，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白及類固醇等藥物治療後病況好轉，10/5出院。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症累積238例，當中35死；重症個案當中仍以MIS-C最多，共計153例，其次為腦炎32例。今日死亡中有1例為兒童腦炎，為1歲男童，發病到死亡僅6天。

羅一鈞表示，疫情仍在高原期，兒童快篩陽性要注意的情況包括抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧低於94％，肢體冰冷或冒冷汗，都需要緊急送醫，不受限於居家隔離規定；若長期間發燒超過48小時、持續性頭痛、腹痛、嘔吐，或超過12小時未進食或未解尿，也要尋求醫師視訊診療，以免延誤病情。

▲指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲指揮中心重申兒童居家照護警訊即送醫件。（圖／指揮中心提供）