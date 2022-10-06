快訊／高端逾期交貨「違約金未扣罰」　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/6）日14:00記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。審計部今（6）日提交立法院財政委員會報告指出，疾管署針對高端疫苗採購履約交貨，沒有核實估算逾期違約金，針對超過30天以上未能履約部分，未依約扣罰違約金，亟待檢討，下午指揮中心有望說明。

立法院財政委員會今天邀請審計部、行政院主計總處、衛生福利部、經濟部等就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

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審計部審計長陳瑞敏報告提到，疾管署與高端疫苗生物製劑有限公司議約，採購500萬劑。該公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾病管制署已計罰每日逾期違約金，但是未就逾期30日以上仍未能履約部分，依約扣罰該部分違約金，亟待檢討妥適處理。

疾管署在回覆意見中表示，已就逾期30日以上仍未能履約部分，扣罰違約金。疾管署長周志浩今早接受訪問表示，確實已經進行處分，但是詳細開罰批數與金額，還要再瞭解，下午記者會有望進一步說明。

此外，指揮中心昨宣布莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打，不過近期確診過的民眾要間隔滿3個月才能接種，外界憂心會不會搶不到疫苗打。衛福部長薛瑞元回應，開放接種的同時也會觀察打氣，若疫苗可能不足，會緊急進行採購。下午記者會也有說明採購規劃。