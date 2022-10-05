確診者7+7縮短「等疫情趨緩再討論」　王必勝：高原期不適合宣布

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境鬆綁、入境改0+7倒數，至於確診者7+7居家照護隔離，指揮中心上週已經透露規劃，後面7天自主健康管理鬆綁為「快篩陰性可以提前解除」，另有公衛學者建議，65歲以下且打滿3劑的輕症感染者，可縮短居家隔離期為3天。不過，隨著國內疫情達到高峰，指揮中心指揮官王必勝今（5）日表示，確實前7天後7天都有相關建議，但目前是疫情高原期，不適合去討論，要等疫情趨緩才會進行。

而目前國人確診新冠，確診者本身需要進行7+7的「居家照護」與「自主健康管理」，進入自主健康管理時，無須快篩就可以外出，但是禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐、聚會等活動。王必勝日前表示，如果要鬆綁，也是先討論後7天的自主健康管理部分，前7天暫時不會討論。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞上週於疫情記者會中說明，專家會議有針對後後7天的自主健康管理進行討論，擬改採「一次家用快篩陰性，可做提前的解除」的方式進行，還在調整詳細的程序跟文字，當時也提到，本週會擇期跟大家做比較詳細報告，實施日期則待定。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙團隊今日於直播節目中建議，實證顯示，95%已施打追加劑之確診者，病毒量的下降速度極快，3天後就變低許多；沒施打追加劑之確診者，則要等到7天，病毒量才會降到極低。建議確診者已打滿3劑疫苗，就可縮短居隔時間到3天。

指揮中心今(5)日公布國內新增54874例本土個案，不但突破5萬大關，更創下這波BA.5疫情以來新高紀錄，估計高峰應該落在本週。王必勝表示，是否打滿3劑病毒量會變很低，還需要更多佐證，而7+7居家隔離措施，前7天與後7天都有相關建議，但是目前處於疫情高原期，確診人數也多，相關趨向開放的部分，都等疫情緩解進行，「本週不適合做相關宣布」。