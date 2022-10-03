故宮戰時演練畫面曝！「9萬國寶送美日」傳聞怎來？院長還原始末

▲故宮戰爭應變議題受到關切。（圖／故宮博物院）

記者林育綾／台北報導

先前兩岸台海局勢緊張，加上烏俄戰爭引發人們引以為鑑，故宮戰時應變演練和文物保存問題不斷受到關切，甚至一度傳出政府將「9萬件國寶」打包送往美、日尋求保護的傳聞，故宮也在第一時間澄清為假消息。故宮院長吳密察今（3）日還原當時接受國際媒體採訪情形，也透露戰時應變的兩大原則。

8月初有中國大陸媒體傳出，總統蔡英文預計從故宮的70萬件國寶當中，挑選9萬件最昂貴的文物，送往美國、日本以尋求保護，陸媒還提到，這些文物是中華5千年的歷史傳承，送出國後「就很難要回來了」更指責蔡為「歷史罪人、不孝子孫」。當時故宮也緊急在第一時間表示，「嚴正澄清絕無此事，敬請民眾勿聽信及散播假消息。」

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▲網傳故宮文物將送至美、日尋求保護，故宮嚴正澄清此為假消息。（圖／故宮提供）



今（3）日立法院召開委員會，邀請故宮院長吳密察就國境解封後「延攬國外觀光客策略」提出報告並備質詢，其中立委鄭正鈐也再次提及該事件，以及故宮針對戰時有何應變，更還原當時接受CNN訪問情況。

吳密察表示，針對戰爭應變的文物保存，故宮有兩大原則，其一是徵詢懂戰爭的相關專家；而在保護文物方面，也會根據世界博物館的慣例來處置。不過當時國外媒體記者追問，若必須「斷然處置」，故宮有多少文物會被列為首要保護？

吳密察說，故宮文物約69萬件，但當中約60萬是文書檔案和書籍，而9萬件是狹義認定的藝術品，因此「9萬件最珍貴的寶物」傳聞是這樣而來。

不過吳密察強調，當時並沒有提到要移動這些文物，更沒提及要尋求美國、日本的保護，卻不知為何在網路上被曲解和誤傳，甚至有大陸網友提及美國林肯號即將前往台灣，就是要載運故宮文物，因此要攔截。針對這些假消息和傳聞，故宮也在第一時間嚴正澄清。

▲故宮在2022年7月18日協同國安、軍方、警方單位，辦理第一次戰時應變演練。（圖／故宮提供）

另外，故宮在今年7月18日協同國安、軍方、警方單位，辦理第一次戰時應變的演練。故宮表示，該次演練是針對戰時有設備遭到破壞、文物遭到武裝份子搶奪時，故宮人員要怎麼樣應變，以及怎麼與軍方、警方聯繫，取得支援。而主要的演練目的是組織、訓練故宮人員，確保故宮人員在戰時情境下，能夠執行確保文物安全的任務。

後續故宮將依照演習國安軍警各單位給予的意見，再進行精進與改善，並且在年度各項例行性的救災演練中，加入戰時的情境設定，訓練故宮員工在戰時的應變能力，以達到在戰時保護文物安全的任務。

▲故宮在2022年7月18日協同國安、軍方、警方單位，辦理第一次戰時應變演練。（圖／故宮提供）