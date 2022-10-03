新北消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG

▲《台北女子圖鑑》近來掀起不少討論。（圖／Disney+提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台劇《台北女子圖鑑》播出後掀起熱議，有不少粉專跟風發出其他系列「圖鑑」。新北市消防局近來也PO出「消防女子圖鑑」，看到女消防員模仿《台北女子圖鑑》的海報，模樣看起來相當帥氣。照片曝光後，有網友認為她激似年輕時的林青霞，還有不少人敲碗她的IG帳號。

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▲消防女子圖鑑。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

新北市消防局臉書粉專「新北消防發爾麵」PO出「消防女子圖鑑」，透露女消防員從南投山上到新北發展，在職場上挑戰不斷，還要面對愛情的酸甜苦辣，和同事「肉粽壓路機」、「青梅竹馬煮泡麵」、「閨蜜王子麵」，四個人組成「發爾麵南投幫」，在彼此堅定友情互相扶持下，持續闖蕩消防職場20年，「歷經救災救護挑戰，以圖鑑方式描繪成長歷程」。

從粉專上傳的照片中也可以看到，女消防員模仿《台北女子圖鑑》海報中桂綸鎂走路的模樣，單手插進褲子口袋中，並走在陽光下，頭髮隨著風飄逸，讓她原本清秀臉龐變得很有氣場，模樣相當帥氣。海報頂端的文案和原版海報一樣，寫著「擁抱過去的她，成為現在的我」，但下方則搭配「這個城市有我的使命、打過的火、救過的人」，更感覺到消防員的使命感。

不少網友看到照片後，紛紛表示「好帥氣兼霸氣感十足的女生」、「帥，明年可否出消防女子月曆」、「根本麻豆了」、「這張的氣場太強大了」、「風一般的學姊」、「不簡單的工作，我期待消防女子（女王）年曆或桌曆」、「巾幗英姿」、「我比較想看這部，哈哈哈」、「期待發爾麵版的美女圖鑑」，還有人大讚「以為看到年輕時的林青霞拍消防隊公益廣告」。

▲有人覺得女消防員神似年輕版林青霞。（圖／翻攝自林青霞微博）

更有不少人跪求女消防員的IG，「跪求圖中女子IG」、「底線在哪裡，ig在哪裡，交出來啊」、「敲碗IG傳送門了啦」。另外也有人希望可以推出男生版，「敲碗消防男子猛男圖鑑」、「可以出男子圖鑑嗎」、「期待男子圖鑑」、「猛男圖鑑呢？」「可以出男子不穿衣圖鑑嗎？謝謝」、「沒有消防男子圖鑑，給差評」。