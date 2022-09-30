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街舞世界賽沖繩登場！　台中街舞隊出征拚金牌缺贊助

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲亨泰舞團2017年代表台灣出征德國，拿下世界第4的佳績 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

後疫情時代來臨，世界最大街舞比賽「世界霹靂舞爭霸戰」（Battle of the Year，BOTY）睽違兩年重新揭開序幕，12月3日即將在日本沖繩登場。2024年巴黎奧運將霹靂舞列入比賽項目，今年賽事備受各國重視。我國代表隊由台中的亨泰霹靂舞團（Hentai）代表出戰，初估出國旅費、集訓費用缺口仍需130萬元，受到疫情影響，亨泰舞團今年募款情況不容樂觀，期待各界鼎力襄助，讓台中在地舞團可以順利出國參賽，中華民國國旗有機會飄揚國際。

亨泰舞團主要以台中做為基地，10位成員平日住在基隆、嘉義、台北等全台各地，由35歲的團長徐立領軍，其餘成員都是剛出社會的20多歲年輕人。

徐立剛表示，團員有不少人平常有自己的工作，例如農業產品銷售、老師、潛水教練、餐飲店員工等等，由於世界賽需要較大的場地，需要配合宜蘭、中壢或台中等合適場地的時間，大家每個月依舊盡力聚在一起6、7天進行團練，「其餘時間只能靠自主練習了。」

以往，街舞多是由北部縣市舞團獲得國家代表權，2017年台中土生土長的亨泰舞團首度過關斬將，奪下「BOTY世界第四名」的佳績，經過多年苦練，亨泰舞團再度脫穎而出。「台中不輸給其他縣市」，徐立剛指出，舞團的初衷很單純，希望讓所有團員能安心練習，榮耀台中，幫台灣拿下這個世界最大賽事的史上最佳成績，也希望有更多資源幫助喜愛跳舞的孩子，征戰世界！

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

亨泰霹靂舞團是我國今年代表隊。（圖／台中市政府提供）

BOTY是全球唯一正式霹靂舞（Breaking）國家團體賽，也是最高殿堂，從1990年開始舉辦世界決賽，每年吸引來自各國國家賽的冠軍隊伍到此一較高下，不過受到新冠疫情影響，世界賽停辦兩年，今年進入後疫情時代，各國陸續開放國境才重啟賽事，各國代表團表現備受關注。

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