薄紗西施「晃乳賣豆漿」　嬌嗔：我用心做食物

▲正妹賣豆漿小吃，胸前「雪乳奶球」晃啊晃惹人遐想：我用心做食物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

泰國一處市場裡，有一個攤位特別引人注意，因為這攤老闆娘的穿著很不一樣，她大方展現自己好身材，尤其胸前「雪乳奶球」更是引人遐想，不過老闆娘強調，她很用心為顧客們做食物。

據泰國《Sanook》報導，這名老闆娘是29歲的宋格拉（Songkhla），她在市場裡販售豆漿、燒茶、豆腐點心、炸物和甜點等小吃，從現場影片可見，宋格拉在食物的製作過程中，手法相當熟練，她也靠著在市場賣小吃，賺錢照顧媽媽。

▲▼宋格拉在市場販售豆漿和其他小吃。

不過宋格拉更特殊的一點，是她一定穿著超性感的服裝工作。宋格拉說，平時的她也愛打扮愛美，就算是在市場工作，也要穿得美美的。宋格拉不吝於露出胸前巨乳，果然吸引許多顧客注意，但宋格拉強調，她的客戶不只有男性，也有很多女性與小孩。

宋格拉說，她秉持著良心做食物，很用心地研發健康類菜單，所以讓不少媽媽們都喜歡吃她的產品。宋格拉也說，因為她的用心製作，征服許多顧客的味蕾，基本上沒遇過「癡漢」，反而有很多因為美食前來的忠實顧客。

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