更保熱舞大賽打造團隊精神　張斗輝期許毒品犯更保結合社區資源

▲更保2022熱舞大賽。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了促進更保人員身心健康、培養團隊精神，財團法人臺灣更生保護會28日首度舉行「熱舞大賽」，不少中南部的更保分會均共襄盛舉。台灣高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝表示，更生保護會扮演助人的角色，團隊精神不可或缺，他期許今年推出「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」，讓更保成為安定社會的力量。

臺灣更生保護會發布聲明指出，更生保護會邁入第77年，許多措施年深日久，如何跳脫舊思維的框架，讓舊有制度改弦易轍，迎向新願景，是當務之急，更保認為團隊的價值觀與使命感，對更保未來發展至關重要。為促進工作人員的身心健康，培養團隊精神，增加團隊的軟實力，更生保護會於28日在高檢署博愛講堂首次舉辦「熱舞大賽」，造成熱烈迴響。

張斗輝致詞時提到，更生保護會扮演助人的角色，助人工作除了專業技能養成，團隊精神不可或缺，集眾人之力，才能達成目標。110年配合「再犯防止推進計畫」，更保推出「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」，挹注不少專業個案管理師，工作人員多樣化，只有在彼此磨合下，才能順利推展業務，讓更生保護業務成為安定社會的一股力量。

另外，法務部保護司副司長陳佳秀也表示，法務部部長蔡清祥非常重視更生保護業務，更生保護會一直以來以「任意性保護」為原則，但是「任意性保護」是一種比較被動的服務方式，因應現代社會趨勢，應該要化被動為主動，在更生人有困難的時候，主動積極為他們量身訂做，提供他們完整的服務。今天的熱舞大賽，希望激發大家的活力，展現出熱情有勁的一面，用這股力量來服務我們的更生人，讓他們感受到大家的溫暖，真正獲得幫助。

本次活動亦邀請文化大學蘇安莉教授及朱淑女老師擔任評審，大部份的主任委員親自領隊參加，也不乏遠道而來的分會，如：屏東、高雄、臺南、嘉義等分會。參賽隊伍克服公務繁忙，利用公餘時間練舞，經過比賽後，冠軍為高雄分會；亞軍為新北分會及嘉義；季軍為新竹分會；最佳精神獎為基隆分會，參賽者卯足全力，大展身手，得獎者將於本年度更生保護節慶祝大會演出。

▼保護司副司長陳佳秀（左4）為熱舞大賽頒獎。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）