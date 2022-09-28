小四女生違規過馬路　被開單嚇哭！家長批「不能先勸導嗎」引網戰

▲小學生違規過馬路被開單，引起討論。（示意圖，與本文無關／記者謝婷婷攝）



記者崔子柔／綜合報導

「政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」一名家長在臉書社團「爆怨公社」表示，家裡就讀小學四年級的女生因違規過馬路被開罰單，嚇得回到家一直哭，讓他質疑「不能以勸導的方式嗎？」引起兩派網友議論。

原PO心疼，孩子回到家後一直哭，「好像犯了大錯，政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」，事情發生在昨（27日）晚間9時左右，地點在新北市板橋區南雅路某巷口，開罰原因為「行人不依專用號誌指示穿越道路」。

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▲家長發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



文章曝光後，多數網友認為警察應該開單，紛紛留言表示，「如果今天不開這張罰單，難道要等到出事了再哭鬧上社會版面嘛？小孩子不遵守交通規則跟大人都有密切關係」、「小四了，可以看得懂紅綠燈也會過馬路了，不小了...」、「學個教訓吧⋯下次有可能就沒下次了⋯」、「你應該感謝警察用罰單幫你家小孩擋一次劫，我想你應該是不想警察用通知家屬的方式找你吧」、「錯就是錯，何不機會教育？你有身為家長的自覺嗎」。

但也有網友認為，警察勸導就能對小學生有嚇阻作用，「小學生真的會留下一輩子的陰影，一堆留言在那邊假道德，這就是台灣的警察議員不敢開，專開小學生」、「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到」。