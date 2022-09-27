這正宮太猛！捉姦秒變「3P床戰」　當場手撕小三打爆出軌夫

▲正宮狂對小三拉扯頭髮、撕衣，並把小三拖下床暴打。（翻自《黑料不打烊》）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日分享一段捉姦影片，一名正宮帶著全家，對出軌夫與小三捉姦在床，但這位正宮非常猛，不用其他家人的力量，憑一己之力「1打2」，當場手撕小三、打爆出軌夫。

影片可見，這名正宮到一間民宅捉姦，她浩浩蕩蕩帶著娘家人「出征」，不過到了現場，正宮她沒有動用家人，而是直接「一個打兩個」，讓捉姦在床瞬間變成「3P床戰」。不僅如此，正宮出手相當猛烈，狂對小三拉扯頭髮、撕衣，並把小三拖下床暴打，隨後更直接打爆老公，老公完全無力反擊，也無力保護小三。

▲▼正宮暴打小三，從床上打到地面。（翻自《黑料不打烊》）

正宮打到正激烈時，娘家人發現狀況不對，上前制止正宮的行為，深怕她過激出事。目前未知這家人的「結局」如何，但影片被上傳後，立刻引發眾多網友討論，網友們紛紛說：「女人打架真的飆！」、「原來正宮如此火爆，換做我是老公，也會想出軌。」另外也有一派網友認為，捉姦可以，但打人就是不對，還有網友指出，被打的小三與老公應該直接報案、驗傷，讓正宮吃上官司。

▲正宮把出軌夫打得不要不要的。（翻自《黑料不打烊》）

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