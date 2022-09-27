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高雄人要哭了！9月無預警「停電8次」　台電曝數據：有逐年改善

▲▼高雄9月無預警狂停8次電！柯志恩痛批：高雄市次等公民？（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄9月無預警狂停8次電！柯志恩痛批：高雄市次等公民？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市昨（26）日再度發生停電事件，造成楠梓地區1542用戶停電，根據統計，9月份高雄至少8起停電事故，平均一星期二起停電，影響近1萬8千用戶。國民黨高雄市長候選人柯志恩批評，比例之高令人咋舌，頻繁的停電事故已引起龐大民怨，要求市長陳其邁應肩負責任向台電提出要求改善；台電則回應，數據顯示已逐年改善。

據統計，整個9月高雄至少發生8起停電，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電，13日晚間前鎮區120盞路燈不亮，17日三民區7029戶停電，20日前金區1121戶停電，24日鳳山區3494戶停電，25日三民區1483戶停電，加上昨天楠梓區1542戶，影響用戶包括商家與住宅近1萬8千戶。

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▲▼高雄鳳山無預警停電。（圖／高雄市議員李雅靜提供）

▲高雄鳳山無預警停電。（圖／高雄市議員李雅靜提供）

柯志恩表示，正當酷暑，頻繁的停電令市民苦不堪言，做生意的店家也不勝其擾，難道停電與浮屍已是高雄市民的日常？柯志恩說，陳其邁市長對頻頻出現的浮屍拿不出辦法解決，但讓人傻眼的停電頻率，至少可以向台電發聲抗議與要求檢討，為停電受害市民討公道吧。柯志恩想請問陳其邁，難道高雄市民是次等公民嗎，為何發電經常要「南電北送」，卻要忍受三不五時的停電之苦？

柯志恩強調，國營事業敦親睦鄰提供市府援助是好事，但對於百姓供電穩定才是台電本業。高雄不斷發生停電事件，是否代表台電供輸電的相關設備是否老舊待更新？維護保養的能量是否充足？柯志恩呼籲台電錢要花在刀口上，這些攸關基層民生的事才是重中之重。柯志恩也對市府喊話，希望陳其邁拿出魄力，還給市民一個不再停電點蠟燭的日常。

▲高雄三民區晚間停電。（圖／翻攝自高雄大小事）

▲高雄三民區晚間停電。（圖／翻攝自高雄大小事）

針對外界質疑高雄近日停電事故頻傳，台電表示，經統計高雄地區配電事故件數，今年1至9月計有894件，相較2017年同期的1,894件減少逾5成，數據顯示為逐年改善。台電將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故的發生，避免停電造成民眾不便。

台電表示，民眾通報及媒體關注的零星區域停電事故，多屬配電系統停電。統計每年1至9月期間，2017年至2022年約有5成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響。針對外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。

▲中秋連假開始，高雄鼓山8日晚間傳停電，肇事是「樹木」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山8日晚間傳停電，肇事兇手是「樹木」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台電表示，台電於2018年啟動配電系統強韌計畫，更新汰換老舊線路設備、辦理裸露設備被覆化等工作，並建置饋線自動化及開發故障指示器等科技設備。自2018年起至今，針對高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，並已汰換19,015具變壓器、322公里的架空被覆線及101公里的高壓電纜，有效降低老舊設備導致事故停電的風險。

台電指出，電力系統結構複雜，全台光是配電系統就包含40萬公里線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子等設備，都必須正常運作才能將電力順利送達用戶家中。台電也強調，無論事故停電原因為何，台電同仁第一時間皆至現場積極查修、盡速復電，只要有民眾需要電，就有台電人繼續打拚，也希望外界能看見台電努力與改善的成果。

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