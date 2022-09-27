中警選前大掃蕩　阻斷275億元流入賭盤影響選情

▲台中警選前執行查緝專案，查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博共59件236人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

年底九合一選舉將至，台中市警局為防制境外資金透過地下管道介入選舉、地下賭盤影響選情，5日起至15日，執行首波查緝專案，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博共59件236人，查扣不法金流逾1000萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資超過275億元。

台中市刑大表示，本次專案針對選舉賭盤及所依附的六合彩簽賭站、以合法掩護非法的主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動788名警力，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人(包含職業賭場7件54人、六合彩3件3人、網路賭博35件106人、其他賭博6件56人)，另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人。

刑大說，台中市第三警分局、第六警分局、大甲警分局、刑大偵六隊及刑事局等單位，查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司，其中韓嫌等7人對外以工作室名義擔任網路運營維修部門；溫嫌等9人對外以科技公司名義擔任客服部門，負責後端投注金等大數據分析、招募成員加入網站；另劉嫌等4人則對外以數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收大陸人民作為代理商。

其餘19人則分別以工作室處理後台下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務，警方分別於北區、南區及西屯區等現場內查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達146億餘元。

▲▼警方查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，第一警分局及第六警分局分別破獲假借博弈協會之名行賭博行為，以棋牌社為名，在臉書社團刊登廣告邀不特定人加入會員後，再以LINE群組聯繫邀請群內成員前往對賭，逮捕負責人、員工及賭客人等32人，扣押現金約200萬元、籌碼、帳冊、監視器等相關證物。

台中市警局長蔡蒼柏表示，為維護年底九合一地方選舉期間治安穩定，防制境外資金及賭盤介入選舉，影響選舉公正性，本局將持續蒐報加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦，以有效淨化選前治安環境，確保本次選舉平安順利完成。警方呼籲，民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。

