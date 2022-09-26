四分之一用戶都想退訂！調查：Netflix這兩大缺點是致命關鍵

▲調查顯示有四分之一用戶想退訂Netflix。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 2022 年前兩季失去了近 120 萬用戶，並創下了十年來的首次用戶流失，Netflix 官方希望在第三季度增加 100 萬新用戶，不過根據外國調查，針對1000位美國用戶做出的回應，有四分之一的用戶計劃今年取消訂閱 Netflix，主要原因就是因為價格。

reviews.org針對1000名美國用戶進行調查，有四分之一的訂閱者計劃今年離開 Netflix，如果此比例能代表用戶群體，Netflix可能流失超過 1800 萬美國訂戶，估計損失了 2.72 億美元的訂戶收入。

到底是什麼原因造成用戶流失？受訪的訂戶表示，Netflix 的高昂的價格是取消訂閱的最大原因，近三分之二的受訪者都提到，Netflix 不斷增加的費用就是最根本的原因。

Netflix 的基本訂閱在 2022 年 1 月首次上漲 11%，與此同時，標準和高級計劃在同一時期分別漲價 20% 和 25%，目前在美國最受歡迎的八種串流媒體中，Netflix 的平均價格最高，因此有3成受訪者也表示，因為價格高昂，所以會與家人朋友分享帳號。

除了價格之外，也有用戶提到兩大關鍵缺點，首先，有三分之一的受訪者表示 Netflix 上不再有他們想看的節目，3成的人表示目前更常使用其他串流媒體。

過去在公司開發自己的原創節目之前，Netflix 因授權許多電視節目和電影進行串流媒體播放而廣受歡迎。近年來，這些節目已經不是 Netflix 專屬，轉向其他串流媒體服務，包含HBO Max、Disney+等。