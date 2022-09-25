快訊／MIS-4增4例！12歲男童「打2劑仍確診」　併急性肝炎住院中

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增223例中重症個案、34例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日無特殊死亡個案，但新增4例MIS-C，年齡介於1歲至12歲，其中2人分別接種1劑與2劑疫苗。12男童接種兩劑疫苗仍確診，且在12天後出現發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉、皮疹與黃疸，懷疑是MIS-C，之後併急性肝炎住院，目前仍使用免疫球蛋白等藥物治療中。

莊人祥表示，今日公佈MIS-C個案中，年齡最小的為1歲男童，本身有蠶豆症病史，未接種疫苗，7/15確診、9/19陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽等症狀，9/22就醫診斷疑似MIS-C住院，使用免疫球蛋白等藥物治療。

第二例為是2歲女童，無慢性病史、未接種疫苗，9/6確診、9/14起陸續有發燒腹瀉，9/18、9/19到急診，診斷急性腸胃炎 懷疑MIS-C住院檢查治療 目前病況好轉 預計今天出院。

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第三例是10歲男童，無慢性病史，曾接種一劑疫苗。6/30確診，9/18陸續有發燒、左頸腫塊、嘔吐、腹瀉，9/20就醫診斷疑似MIS-C住院治療。

第四例是12歲男童，無慢性病史，曾接種兩劑疫苗，9/7確診、9/19陸續有發燒咳嗽嘔吐腹瀉皮疹黃疸，就醫診斷疑似MIS-C並急性肝炎住院，目前使用免疫球蛋白等藥物治療。

指揮中心表示，截至今日兒童重症總計227例，包括腦炎31例、肺炎24例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MISC146例、共病3例；所有兒童重症其中有33例死亡。