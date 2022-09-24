快訊／新北破獲非法養殖場…52犬受害！飼主私刑割聲帶+連夜搬狗

▲新莊思源路工廠昨發生火警，驚見是非法狗繁殖場。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區某3層樓鐵皮工廠昨失火，新北市動保處第一時間確認大約為50多隻，未料，今日重返犬隻數量不符，經執法人員攻破心防後，該名飼主坦承，連夜把狗送到苗栗，犬隻幾乎都慘無人道的被割了聲帶，並且有多項不法行為，動保處今晚間稍早發布新聞稿，依動保法、動物傳染病防治條例、獸醫師法，合計開罰114萬8,000元罰鍰。

新莊思源路一間工廠昨晚發生火警，消防局協助救援廠內50多隻博美狗，因犬隻無立即生命危險，暫時安置在3樓廠區，動保處今24日即刻前往勘查清點犬隻狀況，僅見27隻博美狗、1隻馬爾濟斯，安置在3樓廠區內，飼主明顯扯謊嫌疑。

經動保處執法人員突破飼主心防，飼主才坦承表示，有2隻送醫，5隻在親友家中，另17隻昨晚連夜請苗栗寵物店家協助帶回安置，總計52隻品種狗。由於安置在苗栗店家有哺乳犬隻，為避免犬隻來回奔波，目前苗栗犬隻移動管制。



經動保處逐一檢視，部分犬隻無晶片、無寵登，將依據動保法第19條第3項處3,000元罰鍰，犬隻部分無施打狂犬病疫苗，依據動物傳染病防治條例第13條第2項，將處以3萬元罰鍰。

此外，動保處更在3樓住家冰箱內有動物用針劑藥品，包含林可黴素、配尼黴素、泌乳淨、保娩得寧、維畜鈣注射液、尅蟲寶等6種藥品，尤姓飼主表示，藥品為動物醫院提供，供犬隻噴灑傷口使用，明顯是飼主「私刑」對待犬隻。

由於飼主未取得獸醫師資格，執行獸醫師業務，已違反獸醫師法第30條將處10萬元罰鍰，並沒收所用藥物和器械。飼主也表示，繁殖博美狗是作為比賽犬，早期因擔心吵鄰才會割除一邊聲帶，因施以不具醫療目的之手術，違法事證確鑿，將依動保法第5條第2項將處1萬5,000元罰鍰。





新北市動保處表示，現場所有犬隻已完成晶片植入、造冊，並送至動物醫院進行身體檢查，依據現場查獲事證，飼主坦承自家繁殖，連同藏匿到苗栗店家犬隻數量已超過50隻，由於犬隻無晶片、無寵登、未絕育、犬隻聲帶被割除，非法繁殖、未施打狂犬病疫苗及現場查獲動物用藥品針劑，動保處依動保法、動物傳染病防治條例、獸醫師法，合計開罰114萬8,000元罰鍰。呼籲民眾切勿私自繁殖犬隻，以免觸法。