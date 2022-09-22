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大陸 大陸焦點 特派現場

掃地機器人從27樓跑到中庭打掃　他找半天發現「兇手就在家裡面」

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名男子日前回家時，在社區的中庭發現一台掃地機器人，仔細一看之後發現居然是自己家的，觀看監視畫面以後更發現，原來是家裡的貓把門打開，放走了掃地機器人。但令男子更加困惑的是，就算有貓幫忙開門，可是他家住在27樓，實在難以想像掃地機器人是如何自行下樓的。

根據陸媒報導，男子表示，他9月17日回家時，在社區一樓的中庭看見一台掃地機器人正在辛勤工作，起初只是感到有點好笑，但回家之後才發現，自己家裡的掃地機器人不見了，「原來那台就是我家的掃地機器人！」

▼掃地機器人出現在中庭。（圖／翻攝微博）

▲▼掃地機器人從27樓跑到中庭打掃　他找半天發現「兇手就在家裡面」。（圖／翻攝微博）

男子隨後調閱了家中的監視畫面，看見掃地機器人一直撞門，結果家裡的貓咪竟然就幫忙打開了門，讓掃地機器人「出門工作」去了。

男子最後只能把掃地機器人撿回家，但更讓他困惑的是，就算有貓咪幫忙開門，但他家位於27樓，實在難以想像掃地機器人是如何獨自下樓，並到達中庭的。

事件引起了大量網友討論，許多人懷疑影片是擺拍的，但也有人認為貓咪的確有可能做出這種事情，「擺拍的吧？掃地機器人有這麼厲害嗎？」「我家的貓也會開門，有時非常麻煩。」「那隻貓應該很討厭掃地機器人，恨不得它趕快消失。」

▼貓咪打開門，讓掃地機器人「出門工作」。（圖／翻攝微博）

▲▼掃地機器人從27樓跑到中庭打掃　他找半天發現「兇手就在家裡面」。（圖／翻攝微博）

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