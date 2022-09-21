新型降糖藥成減肥神器！醫曝「瘦瘦針」風險：停藥難抑溜溜球效應

▲新型糖尿病藥物風險。（圖／食藥署提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

新型糖尿病藥物「GLP-1受體促進劑」又稱「糖瘦針」、「瘦瘦筆」，為近年來風行的新型減肥神器。不過，醫師提醒，目前臨床試驗雖指出GLP-1可達到良好減重效果，但缺點是停藥就會產生「溜溜球效應」，且目前僅有一款藥物可適用於減重病患，呼籲民眾減重還是從改變生活型態做起，把長效針劑留給真正需要的病患。

食藥署今（21）日召開糖尿病用藥記者會，介紹兩款新型降血糖藥物，分別為「鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2抑制劑(SGLT2 inhibitors)」和「類升糖素胜肽-1受體促效劑(GLP-1 receptor agonists)」，除了不易出現低血糖的副作用，還額外提供心血管保護及減重的效果。

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食藥署科長洪國登表示，使用SGLT2抑制劑或GLP-1受體促效劑雖然可以達到降低血糖及控制體重的效果，但SGLT2抑制劑可能會提高生殖器和泌尿道感染、骨折和酮酸中毒的風險。若出現頭暈、噁心、嘔吐、腹痛及不尋常的疲倦、嗜睡或昏迷等症狀，應儘速就醫檢查。

▲食藥署今（21）日召開糖尿病用藥記者會，介紹兩款新型降血糖藥物。（圖／記者嚴云岑攝）

而GLP-1受體促效劑可能伴隨腸胃道不適，如：噁心、嘔吐和腹瀉等副作用。若有家族性髓質甲狀腺癌或多發性內分泌腫瘤症候群的病人應禁用GLP-1受體促效劑類之抗糖尿病藥物。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元補充，GLP-1藥物機轉可達到降血糖與控制體重之效，10多年加拿大臨床試驗就指出，可達到良好減重效果，非糖尿病患若在規範上使用，也算是安全性極高的藥物。雖然減肥病患接種後也可能出現糖噁心、嘔吐等副作用，同時會造成胰臟酵素增加，但發生胰臟炎與胰臟癌機率不高，但還是呼籲民眾透過改變生活型態減重，把藥品留給需要的病患。

至於被坊間稱為「排糖藥」的SGLT2，王治元表示，該藥品在減重研究上有限，且2015年一份研究發現，病患使用後2年後體重會回升，這是因為排糖後血中濃度降低，會增加飢餓感，目前僅適用於糖尿病患，不建議一般患者服用。

食藥署呼籲，凡藥品必有其風險，需透過合法管道取得，不可為達到快速效果而私下購買、自行併用藥品。SGLT2抑制劑和 GLP-1受體促效劑皆屬於醫師處方用藥，使用前應諮詢醫療專業人員，了解用藥的風險與效益並主動告知醫師目前所有服用的藥品、藥品過敏史、病史，配合醫囑按時服藥，才是確保用藥安全之道。