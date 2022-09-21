男切膽囊「皮膚、瞳孔變黃」　二度手術揪驚人真相...烏龍醫慘了

▲韓籍玉姓男子因上腹疼痛到北投振興醫院就診，被診斷出急性膽囊炎，豈料劉姓醫師手術時將2個金屬夾子，夾在總肝管，導致總肝管截斷。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

來台多年韓籍玉姓男子，因上腹疼痛到北投振興醫院就診，經診斷為急性膽囊炎，並由劉姓醫師替他進行腹腔鏡膽囊切除手術。豈料，手術過程中，劉醫誤將2個金屬夾子夾在總肝管，導致總肝管「截斷」且僅剩1公分，王男憤而提告，劉則被依法起訴。士林地院審結，依業務過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金18萬。

玉男2019年3月23日到北市振興醫院就診，經電腦斷層掃描發現膽囊有1個2公分的膽結石，診斷為急性膽囊炎，同年3月26日由63歲劉姓醫師替他執行手術。手術時，劉醫卻將2個金屬夾子夾在總肝管處，導致玉男總肝管遭截斷，釀膽汁無法由總肝管正常排入十二指腸，受有黃疸傷害。

玉男同年4月3日前往台北三總一般外科求診，經石姓醫師經診斷為「急性膽囊炎經腹腔鏡膽囊手術切除後，併發總肝管截斷」。5月17日二度手術時，確認玉男在振興醫院做首次手術時留下了2個金屬夾子在總肝管上，且總肝管僅剩殘枝1公分，也讓他決定提告。

劉醫開庭時，否認有任何過失，辯稱玉男的總肝管是「阻塞，而非截斷」，且術後發生黃疸的原因很多，有可能是發炎、纖維化、殘留石頭堵住、膽汁洩漏、膽管狹窄等問題，非玉男所指總肝管遭截斷導致。

▼玉男前往振興醫院進行膽囊切除手術，卻遭醫師截斷總肝管。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

替玉男二度手術的石姓醫師出庭證述，玉男手術後有黃疸的原因，百分百是因為總肝管阻塞所造成的，阻塞的原因是夾子。

全案雖經醫事審議委員會鑑定，認定劉醫「並無過失」，但法官認如果依鑑定報告，認為總肝管併發「狹窄」的機率僅0.09％，但玉男遭「截斷」的機率應該是更是小才對，若醫師進行手術時有照SOP將手術視野放大，應不會有這樣的疏失，故不採信他的辯詞，認定他疏於注意，須負起過失責任。

法官審酌劉醫身為執業醫師，具有相當醫療專業，卻因業務上過失行為，導致病患受有傷害，導致身心受創，考量未能坦然面對犯後態度，未達成和解及取得玉男諒解，依業務過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金18萬。