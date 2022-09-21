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高虹安稱幼稚園用56K數據機上BBS　他揪疑點：家中有未來機器

記者黃翊婷／綜合報導

有「學霸立委」之稱的民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，20日被控論文涉及抄襲，雖然她隨即出面澄清，但很快又被網友挖出，2020年她接受媒體採訪時，曾說自己幼稚園大班時就會用56K數據機上BBS站，還冒名替父親發表文章。民進黨桃園市前議員王浩宇、球評石明謹20日相繼在臉書PO文提出質疑，認為56K數據機1996年才發明，高就讀幼稚園大班時應該是1990年，根本不可能用到「未來機器」。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲關於論文涉及抄襲的爭議，高虹安認為自己受到惡意指控。（圖／記者屠惠剛攝）

週刊爆料，高虹安在美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，引發各界關注。對此，高虹安20日舉行記者會公布校方信函，強調這是惡意指控，並數度酸嗆因抄襲被撤銷2個碩士學位的新竹市前市長林智堅，「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」。

然而，相關爭議一波未平一波又起，很快又有網友發現，高虹安在2020年接受媒體採訪時，曾說自己幼稚園大班時就會用56K數據機上BBS站，還冒名替父親發表文章，一度有3C雜誌提出採訪邀約，但最後被父親婉拒了。

高虹安幼稚園上BBS發文，網揪疑點「她家有未來機器」。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇、石明謹）

▲王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

民進黨桃園市前議員王浩宇在臉書PO文表示，高虹安是1984年出生，推估幼稚園大班時應該是1990年，而全球資訊網（World Wide Web）是在1991年8月6日開始對外開放，台灣最初只有學校在使用，1994年之後才開始逐步向民間開放，PTT也是到1995年才成立，就算高很幸運是那個萬中選一、家裡有電腦又有接網路的孩子，當時應該也已經是小學4年級了，「造神無極限。」

高虹安幼稚園上BBS發文，網揪疑點「她家有未來機器」。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇、石明謹）

▲石明謹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／石明謹）

球評石明謹也在臉書PO文提到，「高虹安的父親當然要拒絕」，56K數據機1996年才發明，高虹安就讀幼稚園大班時大概是1990年，「家中有這種未來機器，讓別人知道還得了。原來是托兒所就有了，也說不定是神童自己組裝出來的。」

網友們紛紛在文章底下留言調侃，「大班讀3次難道不可以嗎」、「一定是自己組的那還用說」、「未來人會被抓去研究」。不過，也有部分網友緩頰道，「台灣在 internet BBS前就有dial up BBS了，你可以找50歲以上的用戶問看看」。

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