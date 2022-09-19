不是中央山脈？前氣象局長曝地震成因：是在海岸山脈和台東縱谷

▲此波地震造成花蓮高寮大橋斷裂。（圖／記者林振民攝）

記者楊晏琳／綜合報導

9／18台東6.8大地震，餘震不斷，中央氣象局推測，此次地震成因與中央山脈斷層系統有關。不過前局長辛在勤有不同看法，認為此地震是在海岸山脈和台東縱谷，「怎扯上了中央山脈？」

辛在勤為氣象局首位學術背景是地震學的局長，他稍早在臉書發文，中央山脈「下」的斷層，和中央山脈斷層真的不一樣，「況且，這地震怎扯上了中央山脈？明明在海岸山脈和台東縱谷，唉呀⋯」

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氣象局日前研判，此波地震是受菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓下導致，跟中央山脈的斷層系統較有關聯，雖然這起地震發生地點較為特殊，但中央山脈斷層系統一直都有在活動。

▲918台東地震。（圖／NCDR）

此次台東大地震，6.8主震前還有6.4的前震。狀況之特殊，連辛在勤都坦言「實在超過我的專業。」他解釋，地震規模和地震錯動的面積是正相關，「6.4地震的破裂已經是上百平方公里，那有其他的給6.8用？ 要嘛就7.5以上的，上千平方，那也要斷層夠長的，這是理呀！」

而稍早10:07分再度發生地震，芮氏規模5.9，震央位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度13.4公里，最大震度5弱，出現在花蓮。