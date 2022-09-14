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地表最大舞蹈表演！雲門戶外公演台北登場　上萬觀眾將參與彩蛋

▲▼雲門戶外公演前夕9月16日（五）晚上7時30分將舉辦「生活律動健康日」，邀請雲門舞集舞蹈教室現場帶領民眾打開身體、喚醒生活感知（圖／曾悅倫攝影／雲門提供）

▲雲門戶外公演回歸！公演前夕也舉辦「生活律動健康日」，帶領民眾打開身體。（圖／曾悅倫攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集與國泰金控合作戶外公演邁入第27年，受到疫情影響2年未實體舉辦，將於本週末（9/17）於台北國家兩廳院廣場回歸！每次舉行都吸引上萬觀眾參與，更被國際媒體稱為「地表最大的舞蹈演出」，邀請民眾走出戶外免費欣賞。

此次雲門戶外公演，將呈現雲門藝術總監鄭宗龍2022年作品《霞》，從天光雲彩獲得靈感構思。上週末中秋假期於彰化完成戶外公演第一站，現場聚集近萬人觀眾席地共賞演出，緊接著於本週六9/17晚上7點半於兩廳院戶外藝文廣場登場。

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雲門表示，每年舉辦戶外公演，皆吸引超過萬人的現場參與，已成為台灣特有的文化風景之一，還獲國外媒體讚譽為「地表最大的舞蹈演出」，27年來在國泰支持下走遍全台17個縣市，包含台中、高雄、金門、嘉義、花蓮、新竹等，演出超過60場，累計觀眾超過200萬人次。

而每次的戶外演出都集結了許多力量，此次彰化、台北每場都動員超過百位義工共同揮汗，齊力為觀眾布置舒適、井然有序的觀賞環境。雲門藝術總監鄭宗龍表示，這已不只是雲門舞集的演出，也是和觀眾的約定。今年特別挑選在疫情中創作的《霞》，希望能透過這道溫暖的霞光，帶給觀眾希望，得到前進的勇氣。

▲▼雲門舞集戶外公演回歸，台北兩廳院廣場登場。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

▲雲門舞集戶外公演回歸，將呈現雲門藝術總監鄭宗龍作品《霞》。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

特別地是，週六台北場次演出尾聲，鄭宗龍將帶領團隊，現場拉起巨幅布條，邀請台下民眾共同參與，貫穿兩廳院廣場，期盼用藝術凝聚和鼓舞人心，在充滿變動的環境下繼續前進。

台北戶外公演前夕9/16晚上19:30同一地點，也將舉辦「生活律動健康日」活動，邀請雲門舞集舞蹈教室，現場帶領民眾透過律動一起打開身體，喚醒生活感知，適合各年齡層民眾或家長帶小朋友一同參加，開放自由入場。

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