3萬網友集氣！統聯司機救31乘客昏迷指數3　母曝兒子座右銘

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

統聯客運江姓司機強忍身體不適，將車停靠國道路肩後昏迷，保護了31名乘客的性命，醫院指出，江男目前昏迷指數3，進ICU插管治療中。統聯尤姓總站長表示，江男服務統聯6年期間，未曾聽他說過身體不舒服，員工健康檢查也無異常，且工時均符合交通部規定，無超時工作情形；江母說，兒子的座右銘是「工作要負責任，把事情做好」。此案經本站報導，有3萬網友點讚，為盡忠職守的江姓司機集氣祈福，盼江度過難關。

▲統聯客運江姓司機強忍身體不適，將車停靠國道路肩後昏迷。（圖／民眾提供）

尤姓總站長表示，江男2016年起進統聯服務，年度員工健康檢查都正常，發車前也會量血壓、酒測及檢查服裝儀容，江男沒有出狀況過，而工時均符合交通部規定，在沒有塞車的情況下，就是8小時的工作時間。

總站長說，案發當日江是晚間6時從台中東勢往台北出發，至豐原站載到客人後，原預計走國道1號，但由於塞車上不去，遂改走國道4號，途中發覺自己身體不舒服，趕緊先打電話回公司，請公司派接駁車上國道接乘客，接著再向乘客說明情形，才把車停靠國道路肩。

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總站長強調，中秋連假的第1天江男有上班，當日車次為台中東勢往返台北，隨後就下班；第2天江男休假無上班；第3天即為案發日，江男晚間6時上班，未料才發車1個多小時便有狀況，由於過去未曾聽聞江有身體不適，發生這樣的事他也很訝異。

總站長說，江男為人客氣、和善，同事間若需要幫忙也都會協助，例如幫忙牽車；江母透露，兒子常常對她講的一句話，是「工作就是要負責任，把事情做好」。

總站長感謝當日乘客，及時對江男進行CPR急救，才讓江有機會到院治療，撿回一命。

▲▼乘客替江男施作CPR；救護人員將江男載至豐原醫院搶救。（圖／民眾提供）

江男昏迷後送至豐原醫院搶救，院方表示，江男到院前無呼吸心跳，經治療恢復生命跡象，目前昏迷指數3，使用呼吸器，血壓約134／80mmHg，心跳每分鐘103下，腦部無出血，但血栓指數高，大於2萬（正常值0－499），懷疑是深層靜脈血栓、肺動脈栓塞或是更嚴重的瀰漫性血管內凝血，正全面檢查病因中。

據悉，江男有心血管疾病史，裝有心臟支架，家屬目前也在院照料等候。