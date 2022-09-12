全球公認神作！研究日本10大悲劇英雄　作者也是三島由紀夫摯友

▲日本武士、英雄有「無畏死亡」的情懷。（示意圖／Photo by Krys Amon on Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

全球公認研究日本文化和武士英雄的經典神作！伊文．莫里斯（Ivan Morris）撰寫《高貴的失敗者》，用半故事體裁，細膩刻劃日本10個悲劇英雄，被紐約時報書評家讚「每一個章節都打開了通往日本的深邃渠道」。而他同時也是三島由紀夫的摯友，該書也被稱為是獻給三島由紀夫的追思之作。

莫里斯曾在哈佛大學主修日本語言和文化，隨後進入倫敦大學亞非學院。他認為，西方文學裡無論是虛擬或真實的英雄，都有「英勇犧牲，最終獲得勝利」的元素；但日本很多英雄，都是在未能實現目標的情況下殞落，甚至在一開始就知道自己會慘敗、以死亡告終。但這「無畏死亡」的壯烈情懷，長久以來影響了日本的個人和集體意識。

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他以9個歷史人物的生死為題，像是菅原道真、源義經、西鄉隆盛等人，刻劃這些悲劇英雄在面對死亡的堅定意志，無論是戰死沙場、處決受死、放逐而終，或是極富戲劇性的自盡，這些人都坦然接受潰敗的命運，並在後人心目中獲得崇高地位，榮登英雄殿堂。



而這樣的情懷，也為二戰時的日本帶來影響，當時出現了一支充滿傳奇色彩的「神風特攻隊」，這些壯士自知無法撼動戰爭大局，卻仍為了國家大義而從容赴死。莫里斯同樣做了深刻的心理描繪與分析，收錄書中，成為第10個主題。

莫里斯同時也是三島由紀夫的好友，該書也被視為是在三島由紀夫切腹後，分析日本自殺與英雄文化脈絡最重要的參考著作。

莫里斯用細膩筆觸，動人且充滿故事性的敘事，加上大量第一手史料、當代文件、詩歌、文學作品等，並引用許多英雄書寫的詩句、日記，描繪還原出10個日本悲劇英雄的經典肖像，帶領讀者深入日本民族的內在世界，了解那些長久以來支持著日本人心靈的重要基石。

▲《高貴的失敗者： 日本史上十個悲劇英雄的殞落》中文版由遠足文化出版。（圖／遠足文化）



《紐約時報》書評羅伯特．傑伊．利夫頓（Robert Jay Lipton）也讚，「我非常欽佩莫里斯的研究，每一個章節都打開了通往日本的深邃渠道。我相信任何讀者都會在閱讀此書的過程中，獲得豐厚的日本文化知識。此外，儘管莫里斯的研究深刻踏實，但他的筆鋒仍時時保有情感溫度與明晰度。他不時將日本與其他文化進行比較，而非將日本視為徹底封閉的奇異系統。本書細節飽滿、資訊豐富。」

《高貴的失敗者： 日本史上十個悲劇英雄的殞落》如今也來台發行繁體中文版，由遠足文化出版。

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