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讚！台灣學生打敗三星、豐田員工　「國際技能競賽」奪金

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▲2022國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士舉行。台灣選手雷豐嶽11日旗開得勝，打敗日、韓、印度等勁敵，勇奪「外觀模型創作職類」金牌，上台時眼眶泛淚，興奮且驕傲。（圖／駐瑞士代表處提供）

文／中央社

有技能界奧林匹克之稱的國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士伯恩舉行。台灣選手雷豐嶽11日旗開得勝，以優異的抗壓與穩定性打敗日、韓等勁敵，勇奪本屆「外觀模型創作職類」金牌。

第46屆2022國際技能競賽（World Skill Competition）自7日起陸續在15個國家展開，今年台灣共派出57名選手參加50項職類競賽。

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首站傳出捷報，國手雷豐嶽打敗勁敵，奪下2022國際技能競賽「外觀模型創作職類」金牌，為台灣本屆賽事首面金牌。第二名則為日本選手，印度和韓國則並列第三。

11日舉行頒獎典禮，得知奪金，所有團員無不感動泛淚。駐瑞士代表處派員參加對外開放的頒獎典禮，並代轉總統蔡英文、副總統賴清德賀電，恭賀他為國家爭光。

23歲的雷豐嶽現在就讀國立台灣科技大學，成為國手前已累積4次參加全國技能競賽的經驗。由於從小喜歡鋼彈、坦克模型，雷豐嶽最終從「綜合機械」和「工業機械修護」職類轉到「外觀模型創作」職類參賽，拿下全國技能競賽職類的冠軍，進而代表台灣在今年的國際技能競賽「外觀模型創作」職類中大放異彩。

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▲台灣選手雷豐嶽在「外觀模型創作職類」競賽中專心一致組裝零件，以穩定沉著、速度與精確度打敗強勁對手。（圖／雷豐嶽提供）

雷豐嶽在接受中央社電訪時表示，得獎時他非常感動，也有些不可置信，因為韓國選手在三星工作，日本選手則是豐田的員工，「而我只是一個學生，投入技職界，一直苦練，賽前我以為自己無法打敗他們。我是所有職類第一團出國的，能順利完賽並拿牌，真的感到非常開心和驕傲」。

雷豐嶽說，這次比賽最困難之處在於場地限制和器材缺少，但所幸在國內教練就已針對各種臨時狀況進行訓練，才能保持冷靜沉著應對，「比賽講求的是速度，以及尺寸測量的精確度」。

雷豐嶽有感而發向記者表示，一路走來身邊協助的人和自己都非常辛苦，「需要花大量的時間一個人練習，和親友相聚的時間和交集都變得很少，多少會覺得有些孤單，但也很慶幸自己堅持走下去，努力不會白費」。

這項目的國際副裁判長暨台灣裁判長王璽權告訴中央社，台灣自從2013年獲得金牌後，接下來幾屆卻無法得名，因此承受巨大壓力。且今年題目跟設備並不契合，各國選手都遭遇不少困難，「雷豐嶽選手能夠脫穎而出奪下金牌，主要就是因為他的穩定度和抗壓能力，才能把平常練習發揮得很好」。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有技能界奧林匹克之稱、每兩年舉辦一次的國際技能競賽，在延宕一年後，首次結合世界各國聯手打造分地分流舞台，在15個國家26個城市分流成28場賽事舉辦，競賽從9月上旬起進行至11月下旬，共有來自57個國家和地區的上千名選手參賽。

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