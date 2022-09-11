陳時中讓清冠一號限縮急轉彎？　王必勝否認：沒跟「候選人」聯絡

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會反彈，隔天指揮中心緊急放寬適用範圍，但傳出是前任指揮官陳時中要求修正。對此，王必勝今（11）日受訪時表示，這幾天都沒跟候選人見面，也沒有討論相關事宜，放寬清冠一號適用範圍是討與中醫師論後的決議，之後會再討論是否放寬兒童與孕產婦使用。

現行清冠一號只要確診民眾經過中醫師診療後，可以公費給付藥費。衛福部中醫藥司9/8發文給各醫療院所指出，將自9/15起，清冠一號公費對象將僅針對「高風險族群」，該項規定引發中醫師公會反彈痛批此舉如「雨天收傘」恐釀民怨。

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面對中醫界砲火隆隆，衛福部9/9隨即針對公費清冠一號適用範圍緊急召開會議，經考量中醫診療特性，適用條件之公費補助對象增列三種條件，確診新冠肺炎且呈現「高熱不退(體溫39度c以上持續2日）」、「咳嗽明顯，兼具喘症」、「咽痛嚴重，飲食困難」，均可由中醫師開立公費清冠一號。

王必勝當日受訪表示，清冠一號之前沒有明確的適用標準，中醫藥司希望有明確標準才進行研擬，因為同樣就是防止輕症變成重症，一開始思考就比照西藥，而公布之後得知中醫師看法，所以才在今天早上開會，會中中醫藥研究所也提出以中醫角度的建議，且評估屬於合理情況，便從善如流，所以進行條件增列。

不過，有媒體報導，醫界人士透露，清冠一號政策大轉彎，是因中醫師醞釀在台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中才漏夜要求王必勝修正。國民黨團今上午也召開記者會抨擊陳時中還在當「地下部長」，干預指揮中心運作。

對此，王必勝中午受訪時數度澄清會面說，更稱陳時中為「候選人」，強調「這幾天都沒有跟他聯絡，也沒有討論過這些事情」。陳時中雖然未否認與王必勝見面，但競辦會後補充，平常兩人會在不同場合見到面，針對防疫相關議題交換意見時，其表達的態度都是以人民健康為優先。