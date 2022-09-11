烏克蘭反攻重大進展　俄羅斯宣布：從「哈爾科夫地區」撤軍

▲俄羅斯國防部宣布，從烏克蘭的哈爾科夫地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭過去一周的反攻，取得戰爭爆發7個月以來的重大進展，俄羅斯國防部10日宣布，將從烏克蘭東部哈爾科夫的兩個地區撤軍。

根據《美聯社》報導，這個消息是在烏克蘭在第二大城市哈爾科夫以南，在最近幾天明顯推進之後發布的，這可能成為烏軍在戰場上取得的最大成功，因為他們在近戰開始時，就挫敗了俄羅斯奪取首都基輔的企圖。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，部隊將從巴拉克利亞（Balakliya）、伊久姆（Izyum）重新集結到頓內茨克。

▲俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）強調，此舉都是為了實現既定目標。（圖／路透）



科納申科夫強調，俄羅斯此舉是為了實現「解放頓巴斯」的「特別軍事行動」的既定目標。

伊久姆是俄軍在哈爾科夫地區的主要基地，本周早些時候，社群媒體影片顯示，當烏克蘭軍隊進駐時，巴拉克利亞的居民歡呼雀躍。

烏克蘭官員10日早些時候聲稱，在哈爾科夫地區對俄軍的反攻取得了重大進展，烏軍已經切斷了對伊久姆的重要補給。

《美聯社》的報導還指出，重新集結到頓內茨克的說法，與之前俄軍佔領基輔失敗，最後決定撤軍的理由相似。