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苗栗女載朋友到宮廟當志工　下山自撞山壁1死2傷「姊傷妹亡」

記者蔡文淵、柯沛辰／苗栗報導

苗栗縣74歲鄭姓婦人9日開車載友人江姓姊妹出遊，前往山區宮廟當義工，不料返程途中疑似不熟悉路況，自撞山壁，導致3人當場受困車內。警消獲報到場後，立即將3人救出送醫，但62歲江姓妹妹傷重不治，另2人輕傷。至於確切肇事原因，尚在調查中。

▲▼苗栗女載朋友到宮廟當志工　下山自撞山壁1死2傷「姊傷妹亡」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲銀色轎車自撞山壁，車頭全毀，造成1死2傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局福基派出所9日下午2點33分接獲民眾報案，稱公館鄉福德村博愛農路有自小客車自撞山壁，立刻派員前往處置。警方到場時，發現自小客車撞擊山壁後左側卡進山溝，車內3人受困，立即通知救護人員協助救護。

▲▼苗栗女載朋友到宮廟當志工　下山自撞山壁1死2傷「姊傷妹亡」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲銀色轎車卡進山溝，造成3人受困。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方初步調查，鄭姓婦人開車載一對江姓姐妹（69歲、62歲）到宮廟當志工，但疑似不熟悉山路況，返程途中不慎發生事故，自撞山壁。救護人員到場後，將3人救出送醫，但副駕駛座的江姓妹妹經搶救後不治，鄭女及江姓姊姊則是擦挫傷，並無大礙。

經醫院抽血檢測，確認鄭姓女駕駛並無酒駕。警方初判是鄭女不熟悉山區路況，加上操作不慎自撞山壁，但詳細肇事原因尚待調查，呼籲駕駛人行駛於蜿蜒之山區道路，除應開啟頭燈，也應減速慢行隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，確保交通安全。

▲▼苗栗女載朋友到宮廟當志工　下山自撞山壁1死2傷「姊傷妹亡」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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