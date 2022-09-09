台鐵號誌故障修好了　8列車恢復正常行車「無異狀」

▲受號誌故障影響，台鐵列車延誤。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨員林-花壇間計軸通信電纜故障，歷經超過28小時搶修，原今中午11時53分修復，未料下午13時22又傳故障，再經搶修後，下午16時50分已完成初步調整，並以號誌行車，至18時已正常開行8列次，平交道也恢復正常運作，台鐵局表示，將持續密切觀察其穩定度。

台鐵表示，花壇-員林間今日上午10:21西正線、11:53東正線分別修復，恢復正常行車。惟下午13:22東正線號誌又發生故障，並影響西正線號誌，為加速查修並保障臨軌工作人員安全，自14:15起，改採通信式行車，維持雙線運轉。目前現場仍在持續調整計軸器模組，台鐵局陳仕其副局長及原廠技師亦赴現場處理中。另平交道也持續加派保全與路警維持交通安全。

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台鐵傍晚宣布，下午16:50現場已完成初步調整，並以號誌行車，晚間18時止東正線已正常開行3列次，西正線正常開行5列次，平交道也恢復正常運作，台鐵局仍持續密切觀察其穩定度。

根據統計，今截至16:30計影響67列次、合計延誤1860分、旅客約11045人。由於台鐵昨(9/8)日影響127列、旅客約39,300人，加上今天延誤班次，2天累計約影響194班車誤點，5萬0345名旅客被延誤。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。連假期間號誌故障耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。